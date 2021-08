RN7-Vohiposa : Onze blessés dans une collision

Choc d’une rare violence. Un taxi-brousse et un camion sont rentrés en collision dans un virage sur la RN7, à Vohitsoa Vohiposa, dimanche. Onze passagers blessés et d’importants dégâts matériels ont été constatés.

Le taxi-brousse, une Mercedes Sprinter, venait d’Antsirabe vers Fianaran­tsoa. Un problème de visibilité a été à l’origine du drame.

Selon les témoignages des passagers, le véhicule n’est pas équipé d’essuieglace. Or, il pleuvait et la route était glissante. Le conducteur a à chaque fois arrosé et nettoyé le pare-brise. Il aurait roulé dangereusement vite.

Il n’a remarqué le camion arrivant du sens inverse que lorsqu’il était déjà près. Il a brusquement freiné, laissant des traces sur l’asphalte. Finalement, son véhicule a percuté contre le poids lourd chargé de bois.

Le camion a déjà ralenti et serré sa droite dès qu’il a observé l’allure dangereuse du taxi-brousse. Le télescopage a pourtant été inévitable.

Suite au violent choc, onze blessés graves ont été évacués vers l’hôpital de Vohiposa. La gendarmerie est saisie de l’enquête