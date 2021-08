Passation – Changement de mains au MEDD

Passation de service hier dans l’après- midi au ministère du l’Environnement et du développement durable, MEDD , dans les locaux de l’IKM, entre Indriamanga Miadatsantsa Rakotoarisoa, sortant et Moïse Andry Rasamoelina, entrant. Magistrat de l’ordre administratif, il a été d’abord Conseiller puis directeur de l’Unité de coordination des organsines rattachés (UCOR) avant d’être nommé numéro deux du ministère lors du dernier conseil des Ministres. La trentaine, Rasamoelina Moïse se distingue par son dynamisme, sa perspicacité et son efficacité au travail selon madame la ministre de l’Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina.

Avant de débarquer au MEDD comme conseiller au cabinet, il a été respective ment Magistrat au Tribunal administratif de Mahajanga (mai 2017 – juin 2020) et Coordinateur de la Cellule de contrôle Interne au sein du Ministère de la Communication et de la culture (juillet à septembre 2020). Le nouveau SG du MEDD est membre de l’association BASIA regroupant des Jeunes de la province de Mahajanga œuvrant dans le développement. La ministre est également ravie du fait que l’ancien SG du MEDD est devenu SG du gouvernement (SGG) depuis avril 2021. Ce dernier salue le Leadership à visage humain et le management de proximité de la Ministre.

Cette passation illustre les idéaux primant au sein du MEDD en termes de nomination des responsables, qui sont la méritocratie et la promotion interne. Depuis que Baomiavotse Vahinala Raharinirina est arrivée à Antsahavola, une vingtaine de fonctionnaires a bénéficié d’avancement. Neufs chefs de service deviennent des directeurs au niveau central tandis que onze fonctionnaires accèdent à la Direction inter régionale.