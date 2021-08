Fonction publique – Le logiciel Augure décentralisé

Tous les départements ministériels e t les services régionaux utilisent dorénavant le système d’informations de Gestion des Ressources Humaines de l’État (GRHE) dénommé Application Unique de Gestion Uniforme des Ressources humaines de l’État (Augure) ».

La cérémonie de clôture du déploiement régional de la version améliorée de l’Augure et des ateliers de formation liés à son utilisation s’était déroulée vendredi dernier, à la salle de conférence de l’hôtel Les Roches rouges à La Corniche.

Le ministre de l’Économie et des finances (Mef), Richard Randriamandrato et son homologue du ministère du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales (Mtefpls), Gisèle Ramampy, étaient présents à cette cérémonie ainsi que le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga et les autorités locales.

Suite à diverses améliorations de fonctionnalités, cet outil informatique permet au ministère employeur de gérer la mobilité de la gestion du personnel et de maîtriser les besoins des postes fonctionnels.

« Son utilisation permet le contrôle des états de paie des agents de l’État, la gestion de la masse salariale et l’effectif des agents de l’État. Il s’agit également d’assurer la gestion financière des postes fonctionnels et l’effectif des postes disponibles. Car 45% des recettes fiscales assurent les salaires des fonctionnaires », a souligné le Ministre de l’Economie et des Finances.

La PDS de la Commune urbaine de Mahajanga a sollicité à ce que toutes les Collectivités Territoriales décentralisées bénéficient de ce logiciel. « Mahajanga était la première ville à utiliser le mobile banking à Madagascar et la digitalisation. Nous entamons par étape à l’application du troisième engagement du Velirano contre la corruption. Ce logiciel Augure dans la gestion de la Fonction Publique servira à gérer l’argent public », a précisé le Gouverneur.

Au niveau du ministère en charge de la Fonction publique, la maîtrise de la nomenclature des postes, le recensement physiquement les agents de l’État, et la planification de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (Gpeec) constituent les avantages de ce système. En bref, l’entrée en fonction de l’Augure 2 dans toutes les régions marque la dématérialisation des procédures administratives et la digitalisation de la gestion des ressources humaines de l’État.

D’ici 2023, l’application servira de base de données, noyau du futur Sigrhe (Système de Gestion des Ressources Humaines de l’État). Mais auparavant, l’établissement d’une carte d’identifiant unique Augure pour les agents en service dans les départements centraux et pris en charge par le budget général, et l’intégration de gestion des pensions dans l’Augure 2 sont en perspective.

La PDS de la Commune urbaine de Mahajanga demande à ce que le même logiciel soit aussi appliqué dans la gestion des Collectivités Décentralisées, durant son intervention.

Rappelons que le projet était lancé officiellement dans la région Itasy au mois de juin dernier. Des ateliers ont permis de former trois cent sept formateurs et responsables auprès des Services régionaux de la Solde et des Pensions (SRSP) et des directions régionales de la Fonction publique et six cent quatre vingt quatre responsables au sein des Services Techniques déconcentrés (STD).

Rappelons que trois cent sept formateurs peuvent désormais effectuer des partages de leur compétence en utilisant Augure 2.0.