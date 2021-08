Fiermada 22ème édition – La région Diana sera présente

Une délégation de dix huit personnes de la région Diana, issues de différents secteurs, ont quitté hier la capitale du Nord pour rejoindre Antananarivo afin de participer à la 22ème édition de Fiermada, ou Foire internationale de l’économie rurale de Madagascar, qui se tiendra au Stade Maki d’Andohatapenaka du 4 au 8 août prochain. Même si c’est la première fois qu’elle participe à la Fiermada, elle pense que c’est important car l’évènement lui permettrait d’interagir avec différents entrepreneurs et agriculteurs. C’est aussi l’occasion de montrer l’identité de la région, offrant une multitude et une diversité de produits destinés aux citoyens.

Sur ce, producteurs, planteurs, artisans, agribusiness , opérateurs textiles et d’autres domaines d’activités de ladite région répondront présents durant cette rencontre économique réunissant les acteurs de l’économie rurale de toutes les régions de Madagascar. Ils ont été spécialement sélectionnés pour cette plateforme d’échanges car leurs domaines respectifs sont considérés comme une identité de leurs régions et aussi un levier pour booster leur économie.

Les produits phares du Nord seront exposés dans six stands durant ces cinq jours, comme le riz parfumé, le cacao, le moringa, l’anacarde, le miel, l’ylang-ylang, l’igname , les produits agroalimentaires…. La coopération allemande GIZ a pris en charge ces stands ainsi que le déplacement de ces exposants de la région Diana.

« Cette foire offre l’opportunité de mettre en valeur les produits agricoles et artisanaux de la région Diana . Ce sera également l’occasion pour elle d’ ouvrir son territoire afin d’encourager l’économie sociale et solidaire, ayant un rôle important dans son développement et celui du pays, a prôné Hervé Bakarizafy , directeur du déeveloppement du gouvernorat , qui est aussi le chef de la délégation.

Les expositions de cette foire constitueront également une véritable vitrine économique susceptible de trouver un écho aussi bien sur le plan national qu’ international, ce que la région a inscrit dans son Plan régional de développement, appuyé par son SRAT ou Schéma régional de l’aménagement de territoire.

Il est bien de noter que la région Diana dispose d’une immense richesse naturelle et à vocation touristique. Elle est également riche en ressources minières, mais ses potentialités sont mal exploitées et moins valorisées. D’où l’importance de sa présence à ce rendez-vous incontournable au Stade Maki d’Andohatapenaka.