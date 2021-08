Ambatovy – Le cours du nickel remonte

La reprise d’Ambatovy se confirme. Après la remise en marche de l’usine le 23 mars, les productions ont repris le 19 avril. Depuis tout va crescendo. Le volume de production ne cesse d’augmenter. Et comme les bonnes nouvelles s’enchaînent, le cours du nickel sur le marché international remonte petit à petit. Il tourne aujourd’hui autour de 20.000 dollars la tonne. Un niveau qui n’était plus atteint depuis plusieurs mois voire années. Néanmoins il y a une ombre à ce joli tableau et qui risque d’hypothéquer cette belle progression. Selon des sources avisées, les machines d’Ambatovy ont besoin tous les six mois d’un shift, autrement dit un check. Une revue qui nécessite le recours à des techniciens spécialisés qu’on ne peut pas trouver sur place. Ils doivent venir par vague d’une dizaine. C’est là que la situation se complique avec les limitations dans le déplacement par le transport aérien. Les allées et venues de ces techniciens ne sont pas possibles pour le moment. Or, on ignore jusqu’à quand vont durer les restrictions. C’est d’autant plus aléatoire que le nombre entre actuellement dans la troisième ou quatrième vague. Si tel était le cas, tout serait anéanti. On n’en est pas encore là mais vaut mieux trouver une solution pour qu’on n’en arrive pas là pour sauver la plus grande industrie du pays dont le rôle est capital dans l’économie.