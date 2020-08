Secteur extractif – Reprise d’Ambatovy

Plaidoyer. L’ambassadeur du Japon a effectué un entretien virtuel avec le ministre en charge des mines la semaine dernière. L’objectif de cette entrevue se concentre essentiellement sur les possibilités de reprise des activités de la société Amba­tovy. « À cause de la pandémie de la Covid-19, Ambatovy a été obligé de suspendre temporairement ses activités de production, causant des effets indésirables sur le plan économique et social du pays. En attendant l’amélioration de la situation, Ambatovy n’a cessé d’appuyer les efforts du Gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 et utilise ses ressources opérationnelles afin de maintenir son personnel, même ceux qui sont contraints de partir en chômage technique. L’assistance du Ministre lui-même ainsi que celle du gouvernement serait d’une grande aide, afin que la production puisse être reprise dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions » explique Higuchi Yoshihiro, ambassadeur du Japon à Madagascar.

Les deux parties se sont mises d’accord pour continuer à travailler ensemble pour réaliser cet objectif. Selon un responsable auprès du ministère, les possibilités d’une reprise des activités est faisable sous condition.