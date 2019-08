Startup – « Tosik’Art » met l’industrie culturelle sur orbite

Contribuant à l’épanouissement du secteur culturel à Madagascar, « Tosik’Art » se découvre pour inspirer tous les acteurs culturels nationaux à valoriser leur talent et leur création.

Ambitieux et de grande envergure, mais surtout visant à être bénéfique pour la création d’une industrie créative et culturelle au pays. C’est un concours inédit, inspirant et fédérateur que le ministère de la Communication et de la Culture, en partenariat avec la Bank of Africa (BOA) vient de lancer à la Gare Soarano, hier. Il s’agit d’un concours d’idées et de projets, intitulé « Tosik’Art », qui invite tous les acteurs culturels à faire valoir leur talent et leur création pour le développement du secteur culturel national.

Donnant un coup de pouce à tous ceux qui souhaitent contribuer à la valorisation de l’art, « Tosik’Art » s’affirme comme un concours entrepreneurial dynamique. En présence de la ministre Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, diverses personnalités, et les sommités de la scène artistique et culturelle nationale que le concours a été dévoilé, hier. Artistes en tous genres, cinéastes, musiciens, chanteurs, peintres, poètes ou encore auteurs, tous ont été représentés pour découvrir l’essence même de « Tosik’Art».

Accompagnement

Selon ses grandes lignes, le concours vise à identifier, accompagner et primer les meilleurs projets de création ou de développement d’entreprises dans le secteur culturel. Il ambitionne aussi d’aider à la visibilité des meilleurs projets culturels et d’encourager les initiatives de création d’entreprises culturelles. Dans son élocution, la ministre de la Communication et de la Culture souligne « On est plus que fier de lancer ce concours car le secteur culturel, bien que productif et épanouissant, a toujours été laissé pour compte. Désormais, on insufflera un vent de renouveau à la scène artistique et culturelle. Qu’on soit tous conscients de l’importance de la culture pour le développement et qu’à travers Tosik’Art, on puisse aider des projets à intégrer un cadre formel, en leur apportant les soutiens techniques et financiers adéquats ».