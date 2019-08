L’antagonisme Fotsy-Mainty vu par l’Auteur Anonyme

Dans le Grand dictionnaire de Mada­gascar, manuscrit écrit par Huet de Froberville, il est souvent question de l’Auteur Anonyme. Comme dans son manuscrit, AA « n’a interrogé que des personnes ayant vécu à Madagascar », Jean Valette, archiviste-paléographe de la République malgache, pense qu’il s’agit « sans aucun doute d’un traitant». D’après Froberville,

AA effectue de nombreux voyages à Madagascar à une époque (première moitié du XVIIIe siècle) où les gouvernements s’occupent de la Grande ile comme colonie. Froberville précise que c’est « un traitant d’une remarquable culture ».

Les Notes vont revenir sur certains extraits de ce Manuscrit de AA. Ce dernier distingue, parmi les habitants de Madagascar, trois peuples différents qu’il appelle, les Hove (Hova), les Zafferaminis (Zafiraminia) et les Séclaves (Sakalava). Mais il fait aussi remarquer que deux races d’hommes habitent dans la Grande ile. L’un tire son origine d’un peuple blanc et l’autre d’un peuple noir. C’est pourquoi ils se distinguent entre eux par cette dénomination, Fotsy et Mainty. Cette différence d’origine constitue toujours une cause de confrontation entre eux.

Poursuivant sa relation, AA ajoute que les Noirs tirent leur origine des Séclaves, peuple qui occupe la plus grande partie de la côte Ouest. « Tout annonce que ces derniers sont les vrais naturels de Madagascar. » Les autres, descendants des Blancs, proviennent de deux peuples différents. Les habitants du Sud sont issus des Arabes, « mais on ignore d’où viennent ceux qui sont dans le Nord». Les uns comme les autres occupent de grandes provinces dans les deux régions. Leurs mœurs ont aussi quelque ressemblance dans leur croyance, leurs fêtes, leurs cérémonies religieuses. Pourtant, leur caractère diffère.

AA apporte aussi quelques précisions. Ainsi, il constate chez les peuples du Nord descendants de Blancs, quelques usages et coutumes des Juifs et une connaissance confuse des anciens patriarches. « Ils reconnaissent un Etre Suprême, auteur de toutes choses. Mais ils n’ont point de culte apparent, point de temple. On ne les voit jamais prier, ni en particulier ni en public. » D’après l’Auteur Anonyme, leur religion consiste en quelques sacrifices de bêtes qui sont immolées de la manière prescrite par une tradition qu’ils ne peuvent expliquer. « En général, tous admettent la métempsychose et, de ce dogme, découlent les nombreuses superstitions auxquelles les Madécasses sont abandonnés. »

AA indique ensuite que l’usage de la circoncision est généralisé dans l’ile et qu’on la célèbre dans des fêtes publiques où tout le village est rassemblé. Il évoque également les sacrifices, parle de la vénération des Malgaches pour leurs morts, « mais ses informations touchant le culte des défunts sont bien incomplètes et semblent n’intéresser que quelques populations de la côte orientale » (Jean Valette).

Parmi les peuples qui descendent des Blancs, AA oppose ceux du Nord (les Hova) qu’il affirme les plus dociles, les plus affables, les plus hospitaliers, à ceux du Sud qui « se disent sortir des Arabes ». Comme l’écrit AA, « ceux-ci n’ont ni culte apparent, ni mosquée, ni marques extérieures de religion. Ils sont plus superstitieux que les peuples de l’autre partie de l’ile et d’un caractère défiant ».

L’Auteur Anonyme présente les Zafiraminia comme descendants des Arabes. Ils sont divisés en plusieurs castes ou classes.

La première est celle des Rohandriana, caste des plus grands et il faut naitre Rohan­driana pour prétendre à la dignité de grand chef, autrement dit pour avoir un commandement d’une grande étendue. Ils sont les seuls à avoir le « droit de guerre ». Ceux des autres castes ne peuvent être que chefs de village sous la dépendance d’un Dian (noble)…

Les descendants d’Arabes ont des savants qui forment eux-mêmes une classe à part. Appelés ombiasy dans la Matitanana, ils sont à la fois prêtres et médecins, président leurs fêtes, vendent des remèdes contre toutes sortes de maux et accidents, font croire que rien ne peut nuire à ceux qui portent ces ody sur eux. Ils sont les seuls à qui il est permis de détenir le « couteau sacré » avec lequel on saigne les animaux.

Ils possèdent quantité de livres écrits en caractères arabes, Sorabe, qu’ils conservent avec le plus grand soin et dans le plus grand secret. Car ils ne veulent jamais s’en dessaisir puisque ces ouvrages sont leurs puits de science.