Combat libre – Iony et Daniel livrent leur secret

Les férus du combat libre gâtés. Deux grands techniciens en Mixed Martial Arts sont de passage à Madagascar pour animer des stages.

Stage d’un mois animé par des Pros. La professionnelle en combat libre, Iony Hery Lalaina Raza­fiarison et son coach Daniel Quoniam sont de passage à Madagascar pour diriger des stages de combat libre ou, plus précisément, du Mixed Martial Arts dans quatre villes de la Grande île, pendant le mois d’août.

Vingt pratiquants et dix maîtres de salle de la capitale suivent le stage depuis ce jeudi et qui ne prendra fin que le jeudi 8 août, au dojo du club de Kick-Boxing Rossary à Mahamasina.

« Nous essayons d’abord de faire une évaluation des athlètes et de les faire découvrir les spécificités techniques du MMA… Nous partagerons durant le stage les techniques de base de ce sport de combat dans le but aussi, pourquoi pas, de les inciter à intégrer dans le monde professionnel », souligne Iony Razafiarison.

« Nous serons plus exigeants avec les coaches ou maîtres de salle, car ils devraient bien maîtriser les règles de la discipline et surtout celles de la compétition. Plus tard, c’est à eux de partager, à leur tour, aux élèves, des techniques correctes », poursuit-elle.

Des évaluations en pratique et aussi en oral seront prévues à la fin du stage.

Exigences

«À la fin du stage, les participants seront tous sanctionnés de diplôme, car ce stage est homologué et est reconnu par l’instance internationale », précise-t-elle. De plus, la combattante pro en MMA depuis 2010, veut inciter les jeunes à passer leur temps dans les salles de sport et devenir un sportif professionnel comme elle ou, au moins, faire la pratique en tant que sport de loisirs.

À partir du 11 août, les deux grands techniciens animeront, pendant deux semaines, des stages à Fianarantsoa, puis dans la région Sud-est, plus précisément à Vangain­drano et Manakara. Et ce sera au tour de Toamasina d’en bénéficier pour la dernière semaine du mois d’août.