VOLLEYBALL– ANALAMANGA – ASI et BI’AS signent un doublé

Pépinière du volleyball malgache. Deux clubs d’Itaosy ont brillé lors des championnats d’Analamanga des jeunes ce week-end au gymnase d’Ankorondrano. Les finales se sont tenues dimanche et les demi-finales samedi. ASI et BI’AS, des clubs d’Itaosy ont tous les deux réalisé un joli doublé chacun. ASI a remporté deux titres sur cinq finales disputées. Ce club champion national des U20 garçons a confirmé hier sa suprématie en battant en finale par 3 sets à 0 GNVB. Le deuxième sacre a été ravi par les filles d’Itaosy qui ont disposé par 2 sets à 1 encore une fois le GNVB. ASI a perdu trois autres finales. Le club n’a pas fait le poids et s’est incliné devant BI’AS chez les U18 filles, par 0 à 3. BI’AS double la mise en disposant par 2 à 1 GNVB chez les U16 garçons. BI’AS a donc assuré ses deux finales disputées. GNVB, un des clubs phares du pays n’a décroché qu’un seul titre sur quatre finales. Les Gendarmes ont arraché la victoire dans la douleur en cinq sets après tie-break contre ASI (3-2). Au bout du suspense, CCVB a arraché pour sa part le titre de champion d’Analamanga chez les U20 filles en s’imposant après tie-break contre ASI. Point final sur le sommet régional des jeunes. Les seniors hommes et dames entameront la phase finale le dimanche 9 juillet. Les quarts de finale 1DM et 1DF auront lieu dimanche à Itaosy et les demi-finales, une semaine plus tard. La journée du samedi a été aussi marquée par le passage inopiné du président de la République qui a visité ce site qui va abriter le Judo aux Jeux des Iles. Il a profité de l’occasion pour assister au match pendant un moment.