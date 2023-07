TOURISME – Effervescence dans les transports aériens

Le rush touristique se prépare dans l’air. Et tout semble s’enchaîner avec une cadence soutenue. Ce qui serait de bon augure pour les mois à venir où les visiteurs devront affluer. Sinon ces compagnies aériennes n’ont aucun intérêt à faire le détour dans la Grande île. « Après l’augmentation des fréquences hebdomadaires des compagnies aériennes déjà présentes à Madagascar, le retour de Corsair qui dessert à nouveau la capitale, depuis le 27 juin, d’autres liaisons s’ouvrent sur les autres régions du pays. C’est le cas notamment de Nosy Be, qui a récemment accueilli des vols de compagnies telles que Airlink et Lot Polish Airlines. Cette dernière va desservir tous les samedis l’axe Varsovie-Nosy Be. En outre, l’arrivée du premier vol de la haute saison reliant La Réunion à Sainte-Marie avec une cinquantaine de passagers, opéré par Madagascar Airlines, 1er juillet, a renforcé cette tendance positive. Cette expansion des réseaux aériens contribue à améliorer la connectivité de Madagascar et offre aux voyageurs encore plus d’options pour découvrir les différentes régions de l’île », s’enthousiasme le ministère du Tourisme sur son site. Dans la foulée de cette euphorie ambiante, s’associent. Par le lancement officiel du $’ ̀ – « En raccord avec l’axe 5 de sa feuille de route qu’est la digitalisation du secteur, le ministère du Tourisme apporte son soutien à Airtel Money Mada­gascar dans son projet de vulgariser le paiement sans contact à Madagascar. Le projet No Ca$h’sland permettra à l’île de consolider sa position en tant que destination touristique de rêve innovante, favorisant l’inclusion financière de ses habitants tout en offrant une expérience de paiement moderne, sécurisé et pratique aux touristes » précise Joël Randriamandranto, ministre du Tourisme. Les paiements par mobile money offrent de nombreux avantages, tels que la réduction des risques liés à la transmission de la Covid-19, la facilitation des transactions financières et la diminution des risques de vol grâce à un portefeuille électronique sécurisé. Cette initiative s’aligne parfaitement avec le Safe Travel Stamp délivré par le World Travel & Tourism Council, reconnaissant Madagascar comme une destination sûre.