TENNIS DE TABLE – L’EPP de Soamandrakizay s’adjuge la première édition

L’Ong Ping pour Tous avec la Commune urbaine d’Antananarivo a continué sa mission, celle d’utiliser le tennis de table au service du développement et de l’enseignement. Pour clôturer l’année scolaire 2022-2023, un tournoi inter établissement entre six EPP (Ambohipo, Vohibola, Soamandrakizay, Andrefanambohijanahary, Ivandry, Ambatolampy Tsimahafotsy) des arrondissements de la capitale a eu lieu jeudi dernier à l’EPP d’Ivandry, pour finir en beauté l’année scolaire. Le tournoi a été ouvert aux écoliers de la classe de huitième. Sur les 26 écoliers participants dont 13 filles et 13 garçons, Andy de l’EPP de Soamandrakizay s’est adjugé le titre de la première édition, suivi de Fitahiana de l’EPP d’Andrefan’ Ambohijanahary en seconde position et Fenosoa de l’EPP Ivandry en troisième position. À travers le volet éducation, l’Ong Ping Pour Tous vise à permettre aux enfants cibles du programme de l’Ong d’accéder à une éducation de qualité en pratiquant le sport pour avoir en même temps un corps et un esprit sains.

Entrainements périodiques

Dorat Rakotoarisoa, président de l’Ong Ping Pour Tous, a expliqué que « par le tennis de table, nous leur transmettons des valeurs citoyennes, les regrouper autour d’une activité ludique et sportive, les sensibiliser au vivre ensemble, à l’éveil et à la réussite scolaire. Pour le développement de ces jeunes dans la discipline de tennis de table, des entrainements périodiques chaque semaine ont été dispensés avec une mise à la disposition de tous les matériels nécessaires par nos soins». Et Dorat Rakotoarisoa de continuer : « l’objectif est qu’après avoir quitté l’EPP, les écoliers bénéficiaires du programme puissent s’épanouir et atterrissent dans des clubs pour continuer à aller plus loin que possible. Au cas où il n’y a pas de club capable de les héberger, nous invitons les Fokontany à créer des clubs pour les accueillir», conclut-il.