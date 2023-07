SPECTACLE – Rija et Reko Band duo gagnant

Le spectacle de Rija Ramanantoanina et Reko Band à Antsahamanitra a été couronné de succès et a créé une ambiance exceptionnelle, hier. Les spectateurs ont également exprimé leur satisfaction quant à l’organisation de l’évènement. Le public était ravi du spectacle qui s’est déroulé à Antsahamanitra dans l’après-midi du dimanche. Les mesures prises pour garantir le confort et la sécurité de tous ont été appréciées. «Ici, nous ne dansons pas physiquement, mais c’est notre cœur qui danse. Nous apportons notre contribution avec nos instruments dans un style jazzy», a déclaré Rija Ramanantoanina à Antsaha­manitra. Les jeunes fans de Reko et les inconditionnels de Rija Ramanan­toanina ont été en osmose durant cet évènement. «Notre premier objectif était de créer une bonne connexion entre générations différentes. Et c’est pourquoi on a choisi ces deux groupes», mentionne Andriamaso Nomen­janahary Miarantsiory Nekena, Cheftaine du groupe Scout 82 à Anjanahary qui est l’organisateur de l’événement. «Je suis venu ici pour assister en direct au spectacle de Rija Ramanantoanina. Je suis un grand fan, même si je ne connais pas très bien Reko Band. C’est l’artiste des jeunes», avoue Rakotobe, un des spectateurs. Ce dimanche a été marqué par des performances musicales exceptionnelles, où Rija Ramanantoanina et Reko Band ont fait preuve de leur talent et de leur passion pour la musique. Ce spectacle «Zara Fitia» restera sans aucun doute gravé dans la mémoire des spectateurs, qui repartent avec des souvenirs inoubliables, avec de grandes voix et de belles mélodies.