SCOUTISME – Mpamakilain’i Madagasikara bien présent

L’association Scouts en plein accroissement dans tout Madagasikara. Il existe diverses organisations marchant dans les mêmes idéologies que cet ensemble. La plupart pour Madagascar sont instaurés dans des églises mais les laïques aussi font leur part. Le «Mpamakilain’i Madagasikara’est l’une de ces associations existantes chez le Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara FPVM. En raison d’une célébration, un carnaval allant d’Ambohijatovo vers Andohalo a été organisé ce samedi. « Ce carnaval a eu lieu en vue de faire connaitre davantage notre existence. Ceci entre dans l’achèvement de la célébration de ce mois de juin, pour les Mpamakilain’i Madagasikara», explique Ankoala Mifantoka (totem), Président Régional Analamanga. Comme pour tous les Scouts, les opérations de l’association consistent à promouvoir les bonnes conduites dans la communauté, être des piliers pour chaque famille ou chaque communauté et bien sûr, être des témoins de Jésus Christ pour les Scouts Chrétiens. Le Mpamakilain’i Madagasikara s’était formé officiellement le 28 juin 2002. Chaque mois de juin est un mois de commémoration pour les membres. Mais aussi une sorte de communication dans leur existence. Ils se forment chez des églises en absence de cette communauté (Scouts) et surtout ses grands objectifs c’est de répandre son organisation dans toutes les églises FPVM. Des œuvres caritatives sont en activité sur le domaine de la santé, le social et aussi pour l’éducation. Ils sont installés dans 25 églises à Analamanga et 35 dans tout Madagasikara.