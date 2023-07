RUGBY- XXL ENERGY TOP 20 – Le FT Manjakaray mate XV FA Ampasika

Un match à sens unique et une victoire tracée dès l’entame de la rencontre lors de la confrontation entre le FT Manjakaray et XVFA Ampasika en match d’ouverture à 9 heures de la deuxième journée des huitièmes de finale jouée hier au stade Makis d’Andohatapenaka. Les coéquipiers de Lahatra Ramamonjisoa, capitaine de FT Manjakaray se sont imposés sur le score de 64-3 devant les rugbymen de XV FA Ampasika. Dès le coup d’envoi, les joueurs de Manjakaray ont étouffé d’entrée l’orgueil des joueurs d’Ampasika par un essai marqué et transformé dès la troisième minute (7-0). Après le premier essai de Manjakaray, les rugbymen d’Ampasika ont essayé d’imposer un duel physique qui a mis à mal leurs adversaires. Les efforts d’Ampasika ont été récompensés par un coup de pied de pénalité à la onzième minute leur permettant de revenir à 7-3. Durant les trente dernières minutes de la première période, le FT Manjakaray a réussi à marquer quatre nouveaux essais pour mener 33-3 à la pause avec une supériorité numérique sur le terrain après le carton rouge du numéro 15 d’Ampasika par un geste d’anti jeu. En seconde période, complexés par la fluidité des jeux de Manjakaray, les rugbymen d’Ampasika ont eu tendance à cibler physiquement leurs adversaires. Le numéro 11 de XV FA a écopé lui aussi d’un carton rouge à cause d’une saute d’humeur cinq minutes après la reprise. Pénalisés par leur infériorité numérique, les joueurs d’Ampasika n’arrivent plus à contrer les vagues bleues de Manjakaray. Les joueurs de Manjakaray ont réussi à marquer quatre nouveaux essais pour terminer la rencontre à 64-3.

Quatre équipes reléguées

Le match attendu du public hier a été la confrontation entre l’USCAR de la commune urbaine d’Antananarivo contre l’US Ikopa à 11 heures. Avec la force de ses trois quart ailes, les rugbymen de l’USCAR se sont imposés sur le score de 41-23. Pour le match de 13 heures, le 3FB du ministère de la Santé s’est imposé facilement devant le Sporting de Besarety sur le score de 38-15. En clôture de la journée des huitièmes de finale, les rugbymen de l’US Ankadifotsy ont surclassé les joueurs de TFM Ankasina sur le score de 17-16, une victoire acquise durant les sept dernières minutes de la rencontre. Après les huitièmes de finale, les seize équipes vont être classées de 1 à 16. Les classées de 1 à 8 disputeront les quarts de finale à partir du 9 juillet selon la formule classique du numéro 1 contre le numéro 8, le numéro 2 se battra contre le numéro 7, le numéro 3 se mesurera contre le numéro 6 tandis que la cinquième croisera le fer cotre la sixième. Le numéro 9 à 12 restera dans le top 12 tandis que la treizième à la seizième place seront reléguées en fédérale 2 la saison prochaine.