PIROGUE EN DÉTRESSE – L’équipage mis en prison

La récente traversée périlleuse d’une embarcation à moteur dans l’Analan­jirofo n’a pas laissé les autorités judiciaires indifférentes. Le piroguier et son aide ont été placés en détention préventive à la maison centrale de Maroantsetra, samedi, à 11h45. Leurs six passagers dont une femme ont bénéficié d’une liberté provisoire. Malgré l’interdiction de sortie en mer à cause de mauvaises conditions météorologiques, l’équipage a accepté d’embarquer la famille qui devait se présenter à un deuil à Antsiraka-Antanifotsy, du district de Soanierana Ivongo. Ils sont partis de Maromandia Sainte-Marie, le samedi 24 juin. D’après leurs explications à un correspondant, ils étaient déjà à environ 2km de leur destination quand ils ont connu une avarie de moteur. Les vagues très fortes les ont ballotés et emportés au milieu de nulle part. Les pêcheurs, les autorités locales et l’État par l’envoi d’un hélicoptère ont fait des efforts pour les localiser. Le sauvetage a été compliqué à cause du mauvais temps. Après quatre jours et trois nuits, les huit portés disparus ont été retrouvés, tous vivants.