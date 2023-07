NICHES D’EXPORTATION – 1,4 million de dollars ramenés du marché canadien

Fructueuse et enrichissante. Tel aura été le retour de la quatrième Mission économique et commerciale au Canada, sous la supervision de la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar et sous l’impulsion du ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, MICC.

Des résultats positifs et très encourageants. Voilà le bilan de la quatrième Mission économique et commerciale au Canada, MECC. La délégation malgache a été conduite par Isidore Andrianirina, directeur du commerce et de la consommation au ministère de l’Industrialisation du Commerce et de la consommation, MICC. Il s’est impliqué personnellement à faire d’une réussite cette expédition à vocation économique et commerciale. Une des attributions du MICC qui ne lésine pas sur les moyens techniques et financiers pour soutenir et encadrer une telle initiative. Au nom du partenariat public-privé. Haingo Randrianarivony, présidente de la Chambre de commerce et de coopération Canada-Madagascar, Cancham, samedi au Centell d’Antanimena a annoncé la belle moisson. « Après un mois, les commandes fermes obtenues par les entrepreneurs se chiffrent déjà à 1,4 million dollars et ils ont enregistré plus d’une centaine d’intentions d’achat. Des accords avec des organismes d’appui à l’entrepreneuriat et à l’exportation sont conclus.

Les représentants des ministères ont pu discuter avec leurs homologues aux Affaires mondiales Canada et à la Corporation commerciale du Canada en faveur de meilleurs échanges entre les deux pays. Les produits et services malagasy commencent à bien se faire connaître et à se faire apprécier sur le marché canadien, voire nord-américain. Les missions commerciales successives sont à l’origine de cette percée sur un marché au potentiel insoupçonné. » La précédente mission, en 2022 a, par exemple, permis d’obtenir trente-trois nouveaux contacts avec suite et aussi 5,2 millions d’euros de contrats de vente conclus et en cours. Pour cette année, treize entreprises ou groupements affiliés à la Cancham participent à la MECC. Que sont SCRIMAD, DISTRISET, RIVIEREX, JR RAMANANDRAIBE EXPORT, GEHEM, SYMABIO, AGRIEXPORT CENTRE LA BONTE, INNE TEXTILE, SOARANTY, NAHIRI COMPANY, LASY GASY, PREMIUM EXPORT, UTAM TROPIKALY.

Quatrième MECC

Haingo Randrianarivony, pour mesurer le chemin parcouru, a souligné que « si de 2018 à 2021, les exportations malgaches au Canada n’ont jamais excédé les 11 millions CAD, dollars canadiens, elles ont plus que doublé en 2022 en atteignant 24,6 millions CAD, (sources : Statistiques Industrie/Canada, Affaires Mondiales Canada). En y contribuant, les MECC ont démontré leur pertinence et leur efficacité. La CanCham remercie tous les partenaires institutionnels, techniques et financiers qui ont contribué à la réalisation de cette MECC 2023, ainsi que tous les entrepreneurs membres de la délégation qui s’y sont pleinement investis et sans lesquels la mission n’aurait pas eu de sens. Et rendez-vous est déjà pris à la cinquième MECC, en 2024! » se félicite-t-elle. La quatrième MECC, organisée d’un bout à l’autre par la Cancham et le MICC, s’est déroulée du 8 au 19 mai.

Elle s’est déployée dans six villes du Canada. Toronto, Montréal, Trois-Rivières, Drummondville, Québec et Ottawa. Les trois premiers jours ont été consacrés à la participation au Salon international de l’alimentation à Toronto, SIAL, plus grand au monde en la matière, où Madagascar avait un pavillon. Ont suivi des séances de B2B, des rencontres avec des partenaires potentiels, avec des organismes d’appui à l’entrepreneuriat et à l’exportation, avec des membres de la diaspora, et des visites d’usines. Deux autres ministères ont été associés à ce voyage. Celui des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de l’élevage, ainsi que la Banque mondiale, via le projet Pôle intégré de croissance, PIC. Un partenariat multilatéral gagnant pour tous.