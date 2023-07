MARCHÉ – Baisse des consommateurs de couvertures

Un besoin vital en ce temps hivernal. À l’heure où selon la météo, les températures baissent jusqu’à 4°C dans la partie d’Antsirabe et 11°C pour Antananarivo, les couvertures sont de rigueur. « Il semble que les consommateurs n’ont pas les moyens d’en acheter », constatent les commerçants. « Les prix pour les couvertures larges et épaisses grimpent jusqu’à 150 000ariary pour les neuves alors qu’il y a des mois, le prix n’était que 120 000 ariary », selon les vendeurs à Behoririka. Les clients s’arrêtent au prix énoncé sans prendre le temps de marchander. Ceux qui achètent le font car ils y sont contraints comme ceux qui se préparent à un accouchement d’une de leurs ou ceux qui font face à des maladies. « Nous n’avons que quatre à cinq clients par jour alors que chaque hiver, on arrive à écouler une dizaine de couvertures par jour », raconte Elysé Rakoto, un vendeur chez le marché du Pochard. Différents types de couvertures sont sur le marché, les couvertures importées, celles de fabrication locale pour les nouveaux produits et les friperies. Il existe aussi des couettes qui peuvent remplacer ces couvertures vendues à 45 000ariary. Mais ceux qui proposent des couvertures importées font les meilleures ventes en ce moment. Les consommateurs qui ne sont pas très sensibles à la consommation locale ni à l’achat local pour des couvertures qui se vendent pourtant à 20 000 ariary.