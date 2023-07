MANGARANO TOAMASINA – Un collégien retrouvé pendu

Les habitants du quartier de Mangarano 11-46, à Toamasina, sont en émoi depuis la mort d’un collégien, samedi. Cet adolescent a été retrouvé pendu dans sa maison.

Scène tragique à Mangarano 11-46, à Toa­masina. Un collégien, âgé de 13 ans, vivant dans ce quartier a été retrouvé pendu dans la maison où il vivait. Le corps était déjà sans vie quand l’équipe médicale a été sur place. Le collégien aurait dû passer les examens pour le Brevet d’études du premier cycle (BEPC) à partir de ce jour. Son père est enseignant et sa mère, commerçante. Avant de partir travailler, ses parents lui auraient demandé de faire des révisions. « Dans son quotidien, c’était un garçon calme. Ils sont nombreux à partager une même cour. Ils sont tous d’une même famille », raconte l’entourage. « Nous avons parlé avec lui et déjeuné à midi. Je suis allé enseigner. Il était encore là. Il courait avec ses camarades. Il a mangé à 12h30. Son aîné est parti vers 13h30. Il se trouvait donc seul de 13h30 à 13h45.

Son aîné et moi nous sommes rencontrés près d’une station service-. Leur mère était au marché. À mon retour, j’ai découvert le drame. Il était pendu à son lit superposé », décrit Rafidinarivo, le père du garçon. Les pieds de l’enfant touchaient le sol. Une serviette accrochée au lit tenait sa gorge. Son père l’a déplacé de là. Il a constaté que sa température corporelle était encore un peu chaude. « Nous nous sommes dépêchés pour le conduire à l’hôpital avec une voiture particulière et non une ambulance. C’est normal que nous y sommes arrivés avec un petit retard. L’équipe du service des urgences a fait son travail. Après l’examen, elle a annoncé le décès », raconte-t-il. Le corps du défunt a été ramené à la maison. « Ici, les discussions sont vives autour de la cause du décès », souligne le père. Il se demande également ce qui était réellement arrivé à son fils. Les supputations tournent autour d’un suicide et d’un meurtre maquillé. « Cela fait un mois que nous ne l’avons pas grondé. Nous l’avons laissé se concentrer sur la préparation du BEPC », déclare Rafidinarivo qui veut dire que son fils n’aurait eu aucune raison de se donner la mort. La police affirme qu’il s’agit d’une mort suspecte et incite la famille à déposer une plainte contre X. Une enquête a été ouverte.