LA BOMBE Nahel

Personne ne s’y attendait. La France vit un véritable enfer depuis une semaine avec les scènes de pillage et de violence après la mort du jeune franco-guinéen abattu à bout portant par un policier pour refus d’obtempérer. Ni les gilets jaunes, ni les manifestations contre les réformes des retraites n’ont causé autant de dégâts et de préjudices. Les pertes sont évalués à des centaines de millions d’euros voire des milliards. Et ce n’est pas fini puisque une cinquième nuit de violence est attendue ce soir. Le renfort de quarante mille policiers n’a pas suffi pour endiguer la furie qui s’empare de toutes les villes françaises y compris La Réunion qui n’avait rien à voir avec le drame. Les politiciens toutes tendances confondues sont dépassés par la tournure des évènements. Même le policier auteur du meurtre ne s’attendait absolument pas à ce que son acte allait avoir une telle répercussion. Ni sa mise en garde à vue ni l’appel au calme de la grand-mère de Nahel n’a pas réussi à freiner l’ardeur de la horde de pilleurs. Aucun appel au calme n’a été entendu.

En réalité, la bourde du policier vient cristalliser toute une kyrielle de mécontentement de l’opinion sur plusieurs sujets de l’administration Macron dont en particulier la réforme des retraites. La mort de Nahel vient juste après l’adoption des réformes des retraites et l’échec des manifestations des contestataires. C’est donc un bon prétexte pour secouer l’administration Macron complètement dépassée par les événements. On ignore quand cette vague de violence va s’arrêter. En attendant son épilogue, il faut retenir deux leçons politiques. Il n’est pire eau que l’eau qui dort. Ensuite, cette vague de violence montre que rien, surtout pas les forces de l’ordre, ne peut repousser une population prête à vendre sa peau pour la justice et le droit. Heureusement que les Malgaches sont les champions du monde de la résilience. Les bavures policières et les exécutions sommaires sont monnaie courante sans qu’il ait eu une levée de bouclier de la population. Des scènes de violence et de pillage mettrait le pays complètement à genoux. On ne répond pas à un homicide par un suicide.