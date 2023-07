FOOTBALL FÉMININ U15 – Un joli doublé de l’Yfomac comme bouquet final

Les belles performances s’enchaînent. Après le succès d’avoir remporté la troisième place de la cinquième édition du Swiss Girls Cup U15 à la fin juin dans la ville de Bern-Neufeld Neubruckstrasse en Suisse, l’école de football féminin Young football Madera Club (Yfomac) poursuit sa tournée en France. Les filles de l’Yfomac ont disputé deux matches amicaux dimanche dans la commune de Claye Souilly. Comme bouquet final de leur tournée européenne, les filles de la Grande Ile ont réalisé un joli doublé. Lors du premier match, Yfomac a écrasé sur un score fleuve de 6 buts à 0 le CSS Claye-Souilly Football. Sitraka signe un doublé et quatre autres joueuses ont marqué un but chacun à savoir Holy, Mitia, Julia et Illary. Lors du deuxième match amical, Yfomac s’est imposé 2 buts à 1 contre l’Entente football club Dieudonné Puiseux, buts marqués par Sarindra et Santa. C’était leurs dernières rencontres à l’étranger. La délégation malgache reviendra au pays le 13 juillet.