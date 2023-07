Des lendemains qui déchantent

Après un mois baigné dans les effluves sonores ou ludiques de la fête, l’éphémère germe saisonnier de la fête a, comme à l’accoutumée, cessé de prodiguer les fruits délicieux de la jouissance. L’euphorie passée, l’univers onirique dans lequel on s’est évadé s’est évaporé et l’écran anesthésiant de l’amusement n’est plus là pour masquer la dure réalité de la vie que les pétards, feux d’artifice, musiques assourdissantes, … ont pu occulter durant l’un des mois les plus magiques de la Grande île, étant celui des déluges incessants qui inondent le pays en l’immergeant dans les eaux de la fête. Les pluies bénies ont cessé, les festivités se sont taries et on émerge douloureusement en étant à nouveau confrontés aux combats quotidiens, à cette lutte perpétuelle et éreintante consistant à traverser les dures journées des mois ordinaires.

Durant ce mois au cours duquel le rêve nous a submergés et a adouci les pas douloureux de notre sempiternelle traversée du désert, le baiser apaisant de la fête nous a enivrés. Si bien qu’une fois cet effet grisant parti, le soleil s’est levé comme à son habitude sur des journées des plus ordinaires, chassant le minimum de félicité qui a serti de son semblant de brillance, de ses lumières chaleureuses, de l’anesthésie implacable des sons et des bruits, … qui, tels les chants envoûtants des sirènes, ont gâté les instincts avides de jeux et soulagé l’esprit et son besoin en pain quotidien. Et aujourd’hui, avec le retour de la routine de la vie normale, reviennent également aussi les injonctions qui nous renvoient sur le front, sur ce terrain des épreuves journalières avec des ennemis qui ont, pour l’instant, le temps comme principal allié car son passage fortifie nos difficultés à en venir à bout.

Car dans ce champ de bataille où s’exacerbent encore plus les luttes, la guerre tend à être inégale avec, dans le camp de l’ennemi, de grands généraux comme ceux qu’on nomme inflation, délestage, incivisme, … dont les stratégies et techniques de combat nous mettent incontestablement, en permanence, à genoux. Face à un adversaire bien armé, notre camp est un parti misérable, démuni : matériellement, la pauvreté est une gangrène terrible, intellectuellement, le fléau de l’ignorance est une plaie qui offre une image diminuée et sans défense de notre misérable condition qui ne peut que courber l’échine, étant contrainte à encaisser les coups durs de la vie. Il nous reste le choix d’affuter aussi nos munitions, affaiblies par les années d’indépendance.

Abattus par tant d’années destructrices qui ont infecté les esprits, hantés par différents spectres pathogènes, nous avons connu et continuons de vivre une éprouvante chute douloureuse, accentuée par cette faillite de l’éducation et de l’instruction qui doivent d’abord être sauvées pour qu’elles puissent mieux nous équiper dans cette guerre. C’est le prélude nécessaire et primordial

à la révolution salvatrice.