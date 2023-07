Coupure temporaire sur la RN7

La circulation sur la route nationale 7 sera momentanément perturbée, ce lundi et ce samedi. Le ministère des Travaux publics annonce la coupure du tronçon entre Ambalavao et Ihosy, de 12 heures à 14 heures, ce jour, et de 12 heures à 13 heures, samedi. La pose des éléments préfabriqués de la construction du dalot au PK 417+600 en sera la raison. Le ministère des Travaux publics demande aux usagers de la route de suivre les consignes des agents de circulation sur place.