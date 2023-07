BEPC – Un septuagénaire et un enfant de 7 ans parmi les candidats

Les épreuves de l’examen du BEPC débutent, ce jour. Trois cent cinq mille candidats se sont inscrits. Sous un temps froid, les hostilités débuteront par l’épreuve de Malagasy.

Insolite. Alexandre, le septuagénaire dont le nom figure sur la liste des personnes ayant obtenu le Certificat d’études primaires élémentaires (CEPE), au mois de juin 2023, sera revu dans une salle d’examen, cette semaine. Il fait partie des candidats inscrits à l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), pour la session 2023. « Après le CEPE, je vais passer le BEPC. Je travaille avec les documents des anciens candidats. Je ne fais pas de cours », nous a-t-il confié, pendant le jour J des épreuves du CEPE, le 20 juin. Il est le doyen de cet examen. Le benjamin est un candidat de 7 ans, inscrit dans la région d’Anala­manga, selon le ministère de l’Éducation nationale. « 7 ans ? À cet âge, les enfants sont, généralement, en classe de T2 (deuxième année du primaire). Il a, certainement, sauté des classes », avance un enseignant, surpris. Quarante-sept personnes en situation de handicap vont, également, participer à cet examen. Dont des candidats avec un handicap moteur, un handicap physique. Mais aussi, des détenus mineurs, qui seront accompagnés par des agents pénitentiaires jusqu’à leur centre d’examen. Et quatre étrangers.

Neuf mille centres

Trois cent cinq mille huit cent cinquante-six candidats vont passer le BEPC, cette année. Neuf mille centres d’examen ont été préparés pour les accueillir. Les épreuves se déroulent du 3 au 6 juillet. Les candidats vont commencer avec l’épreuve de Malagasy, ce matin, et les Sciences de la vie et de la terre (SVT), l’après-midi. Les vêtements chauds sont recommandés pour les candidats sur les Hautes terres centrales, notamment, ceux à Anala­manga, à Vakinan­karatra. Un temps nuageux et un froid vif sont prévus dans ces régions, pendant les deux premiers jours des épreuves, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. Les températures varieront entre 10 et 20°C à Analamanga et entre 4 et 21°C à Vakinan­karatra, ce jour. Demain, elles seront entre 12 et 21°C à Anala­manga et entre 6 et 22°C à Vakinankaratra. Une légère augmentation des températures est prévue, au troisième jour de l’examen.