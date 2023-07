ATHLETISME – Haingo Razanajafy et Toky Rasamison dominent les 100 mètres

A 53 jours de l’ouverture de la XIème édition des JIOI de 2023 qui se jouera du 25 août au 4 septembre à Madagascar, la fédération malgache d’athlétisme a fait une revue d’effectif pour jauger le niveau des athlètes capables de défendre la couleur de la Grande Ile à cette joute indiano-océanique au championnat de Madagascar senior qui s’est joué du 30 juin au 2 juillet à la piste en tartan du stade Barea à Mahamasina. Sur la distance reine de l’athlétisme, Haingo Brigitte Razanajafy de TAF, parmi les stagiaires de la Chine, a dominé ses concurrentes et s’est adjugée le titre de champion de Madagascar 2023. Elle a bouclé la distance de 100 mètres en 11.82. Par rapport à son temps son temps de 11.47 réalisé en Chine qui a surclassé le record des jeux réalisé par la Malgache Hanitra Rakotondrabe (11.49) à La Réunion en 1998 en 100m plat, samedi, la nouvelle championne de Madagascar n’a pas pu faire mieux que de rester dans un temps de 11.82. Malgré ce petit recul, Haingo Brigitte Razanajafy, combinée avec Claudine Nomenjanahary qui vient de réaliser elle aussi un temps de 11.39 à Joinville puis 11.33 à Bonneuil en France, promet de l’étincelle bénéfique pour Madagascar à la onzième édition des JIOI de 2023 Chez les garçons, Toky Rasamison est la révélation de ce championnat de Madagascar.

Il a survolé la distance de 100 et 200 mètres masculins laissant loin derrière lui les stagiaires de la Chine. Il a couru la distance de 100 mètres en 10.5 et en 21.4 celle de 200 mètres. Par rapport au record des JIOI, c’est le Réunionnais Vallon-Hoareau Alexandre qui détient le record avec son temps de 10.38 réalisé à La Réunion le 10 août 1998. D’ici à l’ouverture de la onzième édition des JIOI de 2023 à Madagascar, le nouveau champion de Madagascar aura encore son temps pour se perfectionner. Le détenteur du record des JIOI en 200 mètres masculin est le Mauricien Stéphane Buckland en 20.46 réalisé à Maurice le 6 septembre 2003. Hery Rambeloson, le directeur technique national de la Fma a expliqué que « Sur les cinquantaines de médailles à disputer en athlétisme lors des JIOI à la maison, nous sommes confiants que Madagascar remporte plus de médailles sur les disciplines non techniques. Nous sommes à moins de 60 jours de l’ouverture de ces jeux et la préparation de nos athlètes va continuer en attendant le regroupement organisé par l’Etat malgache »