ASSISTANCE – La CCIFM publie son catalogue de formation

Elle affermit son appui aux entreprises. Vingt ans de présence dans le pays, la Chambre de Commerce et d’Industrie France -Mada­gas­car, CCIFM, poursuit et renforce son accompagnement envers les entreprises adhérentes. « Le catalogue de formation professionnelle 2023 », a été exposé la semaine passée à l’endroit des entreprises. Depuis sa création jusqu’à ce jour, la CCIFM reste dans la perspective de contribuer au développement de ses entreprises adhérentes en élargissant de jour en jour ses services. Leadership, management, développement personnel, efficacité professionnelle, sécurité, hygiène, marketing, fonctions commerciales, communication, finances, gestion, comptabilité, informa­tique bureautique, logistique et commerce interna­tional, normes et ressources humaines … Dans ce contexte, l’appui et l’accompagnement de la CCIFM au profit des entreprises ne se limitent pas sur la mise en relation, le réseautage, les opportunités d’affaires mais touchent autant à ceux et à celles qui font vivre une entreprise. Aussi, l’objectif étant de rendre un accès simple et facile à la formation professionnelle, et ce, pour tous les secteurs d’activités.

À titre gratuit

Finalement, la CCIFM perçoit la formation comme moyen de sécuriser les parcours professionnels de chaque entreprise ». Ces accompagnements sont à titre gratuit. Sur un plan plus général, la CCIFM est une association à but non lucratif de Droit malgache, qui a pour mission principale de réunir les communautés d’affaires françaises et malgaches dans un même projet. Cette année 2023, la CCIFM célèbre son 20ème anniversaire en organisant plusieurs évènements dont le « mois de la femme », la soirée de gala des 20 ans qui s’est tenue au mois de mars. Pour la suite, d’autres activités sont encore prévues jusqu’à la fin de l’année. La CCIFM fait partie des cent vingt-six Chambres de Commerce et d’Industrie France Interna­tional (CCIFI) qualifiées comme premier réseau privé français d’entreprises dans 95 pays du monde. 20 ans au service de l’économie de Madagascar, la CCIFM sert près de quatre cent entreprises adhérentes sous deux volets. Le premier étant d’accompagner les entreprises qui souhaitent s’établir ou développer leurs activités dans les pays partenaires notamment en France et de contribuer à la fois au développement de courants d’affaires entre Madagascar et les quatre vingt seize pays partenaires. Le second volet vise à garantir le renforcement des liens entre les entre­- prises adhérentes voire concourir au développement de chaque entreprise par l’organisation des formations professionnelles.