Tourisme – Des doutes planent sur « la reprise »

Reprendre. C’est le mot d’ordre parmi les principaux acteurs du tourisme. Comme cet appel à manifestation d’intérêts lancé par le ministère de tutelle. À l’endroit des investisseurs désireux de gérer les hôtels et restaurants des Thermes d’Antsirabe et de Betty Plage de Sainte-Marie. Deux joyaux du patrimoine hôtelier de l’État, en décrépitude avancée, nécessitant de sérieux liftings.

Si le contenu de ce communiqué n’a rien de suspicieux avec les précisions utiles sur ce que l’État attend des éventuels repreneurs, au titre du cahier des charges, un détail a intrigué les observateurs. Le délai de dépôt des dossiers de candidature est fixé au plus tard le 9 juillet. Alors que tout n’a été rendu public que quelques jours plus tôt.

Aussi, beaucoup se demandent qui pourrait respecter un tel timing assez serré. Avec les multiples paperasses à fournir et les diverses formalités à remplir. Sinon, des opérateurs déjà au fait et ayant eu vent des contours du projet en coulisses, bien avant les autres. Cette initiative du ministère a été d’autant plus surprenante qu’elle se manifeste à un moment où les activités touristiques vivent encore au ralenti. Par l’incertitude sur le retour à la normale des trafics aériens. Encore tributaire de la réouverture des frontières aériennes. Quels soumissionnaires « sérieux » seraient assez inconscients pour se lancer dans cette aventure plus que périlleuse ? Seuls ceux qui ont un filet de sécurité, un épais matelas de devises par exemple, seraient intéressés par cette offre « alléchante ». Ils se comptent sur les doigts d’une seule main.