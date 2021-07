Exploitation hôtelière – Un appel à manifestation d’intérêt douteux

De nouveaux exploitants sont requis urgemment pour l’hôtel des Thermes d’Antsirabe et l’hôtel Betty Plage de Sainte Marie. Les intéressés ne disposent que de neuf jours pour y répondre.

Invraisemblable est le mot entendu de la part de ceux qui ont eu vent de l’offre lancée à l’endroit des exploitants hôteliers. Un appel à manifestation d’intérêt (AIM) pour l’investissement, la gestion et l’exploitation de l’ensemble Hôtel-Restaurant dénommé « Hôtel des Thermes » d’Antsi­rabe et Betty Plage de Sainte Marie, a été lancé par le ministère du Tourisme le 30 juin dernier, bien que signé par le ministre en date du 25 juin. Le hic dans cet AIM est la date de dépôt des manifestations d’intérêt, fixée au plus tard pour le 9 juillet 2021.

Les intéressés doivent répondre dans le délai très court de 9 jours, ce qui devrait pourtant être de un à trois mois dans pareils cas. Il y a de ce fait une urgence très remarquée dans le processus. « Dans un contexte aussi exigeant qui impose de concilier l’urgence et la durée dans le développement du secteur Tourisme à Madagascar, il s’avère important de donner une impulsion nouvelle pour redresser l’image de la destination touristique dans les différentes régions, notamment dans les zones à forte potentialité touristique…. » justifie le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie dans l’appel à manifestation d’intérêt.

Plus tard

La gestion et l’exploitation des deux hôtels sont demandées rapidement à être renouvelées. L’Hôtel des Thermes Antsirabe est gérée depuis dix-sept ans par le groupe Sofitrans, une société anonyme existant depuis 1969 sur divers marchés économiques du pays.

L’hôtel Betty Plage de Sainte Marie avec l’Hôtel des Thermes sont des patrimoines de l’État malgache. « Je ne vois personnellement pas de défaillance majeure de la part des exploitants actuels de ces hôtels. Toujours est-il que le temps accordé pour répondre à cet AIM ne suffit pas. Comment va-t-on répondre en un délai si court? » réagit Johann Pless, président du Conseil d’administration de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar (FHORM).

L’opérateur en restauration dit avoir demandé de plus amples explications au ministère du Tourisme. « On nous explique que l’État procède à un renouvellement de concession tous les 15 ans » poursuit Pless. Mais les dossiers à fournir doivent être composés des prescriptions architecturales du projet telles que la présentation du plan de masse, de l’aménagement paysager, des choix des matériaux et techniques de construction, des dispositifs de traitement d’eau, d’énergie et d’assainissement.

Ils doivent comporter les prescriptions environnementales, le descriptif de l’investissement et les conditions d’exploitation. Des dossiers chargés impossibles à réunir en neuf jours. « Le ministère propose de répondre juste à l’appel à manifestation d’intérêt et de remplir les dossiers architecturaux plus tard » apprend Johann Pless. Pourquoi alors demander de répondre en neuf jours si les dossiers à fournir peuvent être remis plus tard? La concurrence est-elle ouverte ou moins ouverte? Et pourquoi demander à changer d’exploitants en cette période où le tourisme est à son plus mauvais état? Bizarre.