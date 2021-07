Cinéma – Une Malgache au Festival de Cannes

Une première dans les annales du cinéma. Une Malgache figure parmi les participants au 74e Festival de Cannes.

Son nom entrera dans la légende. Koloina Andriamanantsoa sera la toute première Malgache à participer au Festival de Cannes dont la 74e édition est prévue du 6 au 27 juillet. Âgée de 28 ans, Koloina fait ses premiers pas au cinéma en tant qu’actrice dans quelques films Novegasy. Son talent s’est très vite fait remarquer. Mais c’est en tant que réalisatrice qu’elle va percer. Elle a gagné le Zébu d’or Afrique 2020 du Festival des films courts en tant que réalisatrice avec le film Confidentielles.

C’est ce court métrage qui sera présenté à Cannes. Une consécration de la persévérance de cette jeune cinéaste. Une fierté pour le pays et la nation toute entière. Une fierté également pour le festival des films courts en général et de son promoteur Laza en particulier.

Talents en herbe

C’est la preuve du bon travail effectué par Laza et son équipe. C’est également la preuve que le cinéma malgache a du potentiel et qu’il peut très bien percer à l’échelon international.

Le petit monde du cinéma peut s’enorgueillir de cette participation. C’est un grand encouragement pour tous les acteurs qui travaillent dans le cinéma. Quand on fait les choses de manière professionnelle, le résultat suit inévitablement.

Le pays regorge de jeunes talents en herbe. Il suffit de les prendre en main et de les encadrer pour qu’ils deviennent des réalisateurs ou des acteurs de haut niveau. C’est justement l’initiative prise par la Rta dans le cadre de l’émission Talenta Raitra où on diffuse de petits scenarii imaginés par un groupe d’acteurs. Les meilleurs seront retenus et encadrés par des instructeurs professionnels dans l’optique d’une vraie carrière plus tard. L’émission est en train de cartonner.