Ampanihy – Une société minière victime d’exploitations illicites

Une carrière de labradorite est envahie par des intrus depuis janvier. Il est indiqué que vingt-deux tonnes de pierres y ont été volées.

U NE carrière d’exploitation de labradorite, située dans la commune de Maniry, à 40km d’Ampanihy, est envahie par des squatteurs. Les pierres ornementales qui font la renommée de cette partie sud de la région AtsimoAndrefana sont prises d’assaut par des intrus depuis le mois de janvier.

La société malgache Norcross qui exploite le périmètre, y travaille depuis vingt ans, mais les responsables affirment qu’elle n’est victime de vols et d’envahissement que cette année. « Nous n’avons jamais eu de problème avec les communautés des quatre fokontany dans lesquels nous travaillons directement. Mais la période de confinement de ce début d’année a été mise à profit par des envahisseurs pour voler nos labradorites », explique un représentant de la société Norcross.

La police des mines de Toliara a été dépêchée sur les lieux pour déterminer et confirmer le périmètre exact appartenant à la société. La conclusion a été lue publiquement dans les locaux de la commune rurale de Maniry. « Mais les exploitants illicites, encore plus menaçants, sont revenus à la charge et nous avons demandé une décision d’expulsion auprès des autorités locales », ajoute la source. Le tribunal de référé d’Ampanihy s’est déclaré incompétent dans le traitement de l’affaire.

Intermédiaire

Il y a trois semaines, 22 tonnes de labradorite ont été encore volées et transportées par un camion d’un commerçant local. Les pierres ont été découvertes par la suite du côté de Bekily. Les voleurs ont été poursuivis et le commerçant mis sous mandat de dépôt, mais deux autres meneurs sont encore recherchés. Cependant, le député d’Ampanihy, Keron Idealson, a joué l’intermédiaire et est même monté sur un plateau de télévision pour dénoncer les actes engagés par la société.

Joint au téléphone, il explique que le périmètre appartenant à la société se trouve à Ambokonaky et Ankilimahare. « L’endroit que cette société affirme être envahi par des exploitants illicites se trouve à Ambenemboky. Un site qu’elle affirme lui appartenir selon une déclaration récente qu’elle a faite alors que cela ne fait pas partie de son périmètre d’exploitation », répond d’emblée le député. Il souligne que cette soidisant carrière d’exploitation de la société abrite des tombeaux, que d’ailleurs elle ne respecte guère. « Les communautés de ces localités respectent des us et coutumes, mais que la société minière bafoue », reprend l’élu d’Ampanihy.

Une entente a été négociée, mais la société n’en a pas voulu et a décidé de poursuivre les squatteurs. Car le fait de ne pas reconnaître la carrière comme appartenant à la société, ne donne pas le droit à ces derniers de l’exploiter. « Le député n’a pas non plus le droit de nous intimider et de menacer de fermer notre société, car nous sommes en règle devant la loi », rétorque l’autre partie. En tout cas, une nouvelle audience aura lieu lundi au tribunal de Toliara et déterminera qui a tort et qui a raison.