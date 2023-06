TELMA COUPE DE MADAGASCAR – Huit clubs d’Analamanga au troisième tour

Trente clubs viennent de se qualifier à la prochaine étape à l’issue du deuxième tour préliminaire de la Coupe de Madagascar de ce weekend. Huit clubs d’Anala­manga sur les dix-sept en lice ont validé leur ticket pour le troisième et dernier tour préliminaire prévu dans deux semaines. Quinze villes ont abrité les rencontres. Six matches se sont tenus à Antananarivo. Trois ont été une affaire de clubs d’Anala­manga: EFFLA MI 20 bat AC SabNam (1-0), ASST écarte FFAM (3-3, tab 5-6) et Toulon Académie s’impose 3 à 0 face au FC Valence. Trois autres matches ont été à sens unique. FC Rouge pulvérise sèchement JSB de Betafo Bongolava (6-0), CFTFC écrase CFFJA de Bongolava (6-0) et CFFA Espoir lamine TC Mailaka de Bongolava (4-0). Deux matches se sont tenus à Mahajanga : Net Foot bat Grenade Itasy (4-2) et US Pro défait FCO Boeny (3-2). Et à Imerintsiatosika, FC Viva surclasse Talenta Ampahi­manga d’Itasy (3-1). Les seize équipes qualifiées à l’issue des trois étapes préliminaires rejoindront en seizièmes de finale les seize clubs de l’Orange Pro League.