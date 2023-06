SÉCURITÉ PUBLIQUE – La police dresse le bilan

Depuis 2019 jusqu’à présent, l’application à la lettre de la nouvelle devise de la police nationale, qui est « la police protège et aide la population », a porté ses fruits. Le ministère de la Sécurité Publique se félicite en présentant un bilan positif. « Deux mille cinq cent quatorze sur quatre mille dix-sept zébus volés ont été récupérés. Deux cent cinquante-cinq présumés malfaiteurs ont été abattus, tandis que mille cent quatre-vingt-sept ont été capturés et traduits au parquet. Cinquante-quatre otages ont été libérés sains et saufs. Sept d’entre eux étaient des albinos », communique le service de l’information du ministère. L’on compte aussi trois cent quatre-vingt-quatorze armes à feu saisies. Il y avait également neuf cent trente-et-une cartouches et dix-sept dynamites. La saisie de près de quatorze tonnes de chanvre indien figure parmi les plus beaux résultats de la police. Elle avait mis la main sur des drogues dures, pesant au total 3 kilos et 107 grammes, ainsi que vingt cocottes et quarante-six doses. Toutes les procédures ont été traitées avec succès, d’après elle.