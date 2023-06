SANTÉ PUBLIQUE – La caravane médicale va sillonner plusieurs villes

Et le moment tant atten­du des citoyens aux quatre coins de l’île arrive. La caravane médicale va de nouveau parcourir plusieurs villes, pour apporter des soins de qualité, à la grande masse. Le chef d’État Andry Rajoelina et son épouse, Mialy Rajoelina, présidente de l’Association Fitia, ont donné le coup d’envoi, marquant le départ de la caravane, à Mahamasina, hier. Le Nord d’Antananarivo, de Talata Volonondry jusqu’ à Anjozorobe, sera sa première destination. La caravane va, ensuite, quitter Tanà pour rejoindre Arivonimamo, puis, Analavory, jusqu’à Tsiroanomandidy, la semaine prochaine. Enfin, la caravane va sillonner Ankazobe, Maevatanàna, Mampikony, jusqu’à Port Berger. Les services mis à disposition comprennent, notamment, la mammographie, la radiographie, le dépistage et la prise en charge de la malnutrition, du Vih/Sida, du diabète, de l’hypertension artérielle, du col de l’utérus, de la prise en charge des mères et enfants, les vaccinations, le planning familial, et des consultations médicales. Tous ces services sont gratuits. Les soins bucco-dentaires vont s’améliorer, avec les intrants, offerts par la Première dame. Pour cette énième édition, la caravane est composée de quatorze véhicules, transportant divers intrants et équipements médicaux et des personnes ressources de diverses spécialités. « Nous avons déployé des efforts particuliers dans cette santé de proximité, pour que la population puisse bénéficier de soins gratuits avec des médicaments gratuits », a déclaré le ministre de la Santé publique, le professeur Zely Randriama­nantany. Le président de la République, Andry Rajoelina, qui a toujours mentionné que « la vie de la population est la première de ses priorités », a annoncé, à l’occasion, la construction de vingt-huit hôpitaux, en quatre ans. La caravane médicale, mise en œuvre par l’association de Mialy Rajoelina, le ministère de la Santé publique et l’Organisation mondiale de santé (OMS), a atteint des centaines de milliers de bénéficiaires dans les régions d’Analamanga, d’Atsinanana, d’Atsimo Atsinanana, du Grand Sud, en quatre ans. Cette mission médicale se poursuivra. Elle est l’occasion pour les habitants des campagnes, pour les familles en situation de précarité, de bénéficier des soins de qualité, gratuitement.