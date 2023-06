RUGBY-XXL ENERGY TOP 20 – FTM et COSFA visent le quatrième sans faute

COSFA et FT Manjakaray invaincus depuis le début du championnat, veulent poursuivre leur sans faute, ce dimanche à Andohatapenaka.

Les phases éliminatoires du championnat de Mada­gascar de rugby à XV masculin prendront fin ce dimanche, au stade Makis à Andohatape­naka. Après un temps de pause de plus d’un mois à cause de l’hébergement de l’Africa women’s Cup, organisé par Malagasy Rugby sur le terrain d’Andohatapenaka, le championnat national de première division masculine appelé XXL Energy Top 20 reprendra ses droits ce dimanche. Quatre matchs sont au programme, dont les deux matchs phares de la journée qui attireront le plus du monde, seraient l’entrée en lice de FT de Manjakaray contre 3FAI d’Ambalavao à 11 heures et la confrontation entre les militaires du COSFA contre SCB de Besarety à 13 heures. Le FTM, sous l’impulsion de son capitaine Lahatra Ramamonjisoa, veut continuer sur sa lancée, en s’efforçant de réaliser un parcours sans faute de quatre victoires à la suite. Sur les trois matchs joués, les joueurs du FTM n’ont fait qu’écraser leurs adversaires comme le match du 26 février contre FTAT (93-26). Ou encore le match du 2 avril durant lequel FTM a écrasé US d’Ankadifotsy sur le score de 75-19. Lors de la troisième journée, FTM a surclassé USCAR commune sur le score de 24 à 20.

Terminer en beauté

Le match de ce dimanche ne sera qu’une simple formalité pour le FTM auquel les parieurs donnent déjà 40 points d’avance sur les joueurs d’Ambalavao-Isotry avant le coup d’envoi. « Un match à ne pas rater car nous sommes venus pour gagner », confie Cédric Nantenaina, fervent supporteur de FTM. Le COSFA, champion en titre, bouclera ses phases éliminatoires, ce dimanche, contre les joueurs du Sporting Club de Besarety (SCB) à partir de 13 heures. Les protégés de Rija Randrianarison, coach de COSFA, et cham-pions en titre, comptent terminer en beauté en cherchant une quatrième victoire de suite en autant de rencontres. Les trois sorties de COSFA ont montré que battre cette équipe sera encore difficile. Le 26 février, COSFA a surclassé JST d’Ambondrona (118-17) suivi d’une victoire sur le score de 64-6 devant UAS Cheminot le 19 mars. Le 2 avril, COSFA a écrasé Mang’Art de Manjakaray (67-18). En ouverture de la journée de dimanche, JST d’Ambondrona s’expliquera contre Mang’Art de Manjaka­ray à 9 heures. Les deux formations, en mauvaise posture après leur deuxième défaite respectivement face à l’UAS Cheminot (23-20) et au SCB de Besarety (38-39), tenteront de se racheter pour espérer rester dans le top 12. Pour terminer les phases de poule, les joueurs de l’Union sportive d’Anka­difotsy, vice-champions 2022, affronteront l’Union sportive et culturelle d’Antanana­rivo-Renivohitra à 15 heures.