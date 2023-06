PROTECTION SOCIALE -TOLIARA – Le nombre des bénéficiaires à multiplier

Toliara a eu l’opportunité d’accueillir la célébration de la semaine des Filets sociaux de sécurité, un des projets du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine.

La protection sociale et les filets sociaux de sécurité ont retenti pendant une semaine dans la cité du soleil. Le projet « Filets sociaux de sécurité » soutient le programme de protection sociale du gouvernement et a été lancé en 2016 par le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine, et financé par la Banque Mondiale. « C’est un ensemble de programmes qui vise à soutenir les familles les plus pauvres et vulnérables et à les accompagner vers une vie meilleure » a souligné Patricia Rakotonirina, secrétaire générale du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine à Toliara. 1 355 000 personnes bénéficient des divers programmes du projet de Filets sociaux de sécurité (FSS). « La semaine FSS a pour objectif de faire connaitre les divers enjeux de la protection sociale» renchérit la secrétaire générale. La semaine a été marquée par un atelier consultatif sur l’amélioration des textes et lois sur la protection sociale. Une conférence débat a eu lieu au gymnase couvert de Toliara invitant les autorités locales, des hauts responsables du ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine, des représentants du FID, organe d’exécution des programmes, et des représentants des bénéficiaires de la protection sociale dans la région Atsimo Andrefana. Des ventes-expositions des activités génératrices de revenus issus des soutiens et accompagnements des familles pauvres et vulnérables ont été organisées.

Goutte d’eau

La conférence débat a fait sortir que quelques 30 000 ménages bénéficient des programmes FSS dans la région Atsimo Andrefana depuis 2022. Et à peu près le même nombre pour les programmes déployés entre 2016 et 2022. « Je me permets de dire que c’est une goutte d’eau dans la mer, comparé au nombre de la population de cette région estimé à près de trois millions d’individus. Pourquoi ne pas le multiplier vu le nombre de familles vulnérables que compte cette région » a réagi un homme parmi le public après avoir écouté les diverses explications sur les actions menées dans la région Atsimo Andrefana. Des étudiants ont proposé l’affectation des fonds alloués pour les divers programmes de soutien aux ménages à d’autres fins telles que la réhabilitation des routes, Ankazoabo Sakaraha ou encore Beroroha Sakaraha. Achille Razakantoanina, directeur des programmes au sein du FID redéfinit alors la protection sociale qui consiste à « sauver » les familles pauvres, les handicapés, et les ménages vulnérables. Comme c’est également une question de priorité et de budget limité, le nombre de bénéficiaires est encore limité. Des visites sur terrain relatives aux réussites des bénéficiaires dans la commune d’Ankilimalinike, district de Toliara II, ont clôturé la semaine FSS à Toliara.