PORTRAIT – Karen incarne une belle carrière musicale

Razafindravao Vanyah Karen, est une artiste auteure et compositeure âgée de 20 ans. Le nom d’artiste qu’elle porte est Karen. Elle est originaire du Sud de la Grande île mais native de Sabotsy Namehana Antananarivo.

D’après Karen, la musique est un don et un héritage en même temps. Elle tient ce don de son père qui n’est autre que le chanteur Manaly. Cela fait presque deux ans et demi que Karen a intégré le monde musical, autrement dit depuis l’année 2021. Elle est déjà montée sur de nombreuses scènes de la Grande île. Géné­ralement, «c’est mon père qui compose des chansons pour moi mais des fois, il arrive qu’on compose ensemble.» Au total, j’ai sorti six chansons depuis 2021. Les titres de ces morceaux sont « Tsy angoezako», «Lelahy tsy manjary », « Fitia tsy mijaly », « Iabani kapsily», « Le grand », « Neny ». Je pratique tous les rythmes tels que le «tsapiky», slow, afro beat… En ce moment, la jeune chanteuse prépare son premier album. Avec le tsapiky, elle rend hommage à sa région d’origine. Karen évoque transmettre des messages pour tous à travers ses chansons comme l’amour, les déceptions et tous les faits marquants visibles dans la société. À part la musique, Karen est une jeune étudiante en deuxième année dans la filière Paramed, branche sage femme. Actuellement, Karen suit un cours pour apprendre à bien maîtriser la guitare.

Études

«Ma voix, je ne fais pas de traitement particulier pour l’entretenir et la garder, je chante juste tous les jours car la chanson est pour moi une grande passion» voque Karen. La vie est une série d’apprentissage, d’après la jeune Karen. Elle s’instruit elle-même sur une leçon de make-up. Du coup, ce sera beaucoup plus facile pour l’artiste de se maquiller avant de monter sur scène. Mais pour les grandes occasions comme les tournages de clip, «je laisse la main aux spécialistes». Karen souhaite devenir une professionnelle dans sa carrière musicale. Prévoyant également utiliser ses talents d’artiste en portant haut le flambeau malgache.