JEUX CORPORATIFS – GAS’M’SOMA – Trente-huit équipes engagées en sports collectifs

Solidarité, loisirs, santé et bien-être. Tel est le slogan de l’édition inaugurale des Jeux corporatifs «Gas’M’Soma». Seize équipes en foot à 7, seize également en basketball mixte et six en volleyball mixte disputeront cette version 2023. La réunion technique s’est tenue mercredi à Anosy. Les inscriptions pour les sports individuels, en l’occurrence le tennis, le tennis de table et la pétanque, se feront sur place le Jour-J. L’événement, dédié aux employés de sociétés, associations, ministères ou institutions répondant aux critères requis, se déroulera les 3 et 4 juin au Complexe sportif d’Ankatso. Six disciplines sportives seront au menu des participants durant ces deux jours. La compétition est réservée uniquement aux non licenciés. Les organisateurs se disent très sévères sur le respect de la discipline. «Tous les participants devraient respecter les règlements. Nous collaborerons avec les techniciens des ligues des disciplines concernées. Ils n’appliqueront que les règlements sur le terrain. Les sanctions seront limitées et resteront sur le terrain au lieu d’aller jusqu’en justice en cas de litige», souligne Landy Rojo Rakotondravony, responsable opérationnel et communication. La cérémonie d’ouverture et le défilé des participants sont programmés ce samedi à 7 heures. Après la série de discours, une séance de zumba servira d’échauffement pour les participants, avant le coup d’envoi de la phase éliminatoire de chaque discipline.