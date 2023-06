JEAN DE DIEU RANDRIANARIVELO – « Nous souhaiterions plus de rencontres internationales »

Jean de Dieu Randrianarivelo, ou coach Deda, retrace le parcours de ses protégés. Heureux d’avoir vaincu la France, il répond à quelques questions après l’exploit devant l’Hexagone.

Coach Deda, vous avez réalisé un de vos rêves, celui de diriger une équipe nationale en Coupe du monde. Racontez-nous ces moments inoubliables de votre carrière d’entraîneur.

Jouer une coupe du monde est un rêve d’enfant qui devient une réalité. Le premier match contre la Serbie, numéro un mondial et champion en titre, a été très difficile car mes joueurs se sont sentis un peu crispés face à leurs adversaires. Le résultat (21-9) a été plutôt normal car les Ankoay ont joué leur première Coupe du monde. Gérer l’émotion et l’envie de bien faire les ont empêchés de mieux s’exprimer sur le terrain. Face à l’Allemagne, nous avons réalisé une nette amélioration en menant presque sur les sept premières minutes. Dommage que nous nous sommes inclinés sur les trois dernières minutes, peut-être à cause de l’inexpérience du haut niveau. Au troisième match contre le Brésil, nous avons presque réalisé un beau coup d’y passer. La victoire a été au bout des doigts, mais le sort a décidé autrement.

Que ressentez-vous après avoir réussi de battre la France?

Incomparable et gratifiant. Nous nous sommes parlé et nous nous sommes penchés sur tous les plans d’attaques possibles avant d’affronter la France. J’ai dit à mes joueurs de tout donner sans retenir et sans calcul, car c’était le dernier match en coupe du monde. Tous nos joueurs se sont donnés à fond et ils ont suivi toutes les consignes. Ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes. C’était un match très tendu car nous voulions réaliser quelque chose pour le pays en sortant sur de bonnes notes. Nous avons été menés au score presque sur la totalité du match. A quelques secondes de la fin du temps réglementaire, Livio a trouvé un angle de tir à 19-20 et il a réussi son coup en marquant les deux points de la victoire.

La quatrième place de la poule A a été une réussite ou un échec?

Jouer la Coupe du monde n’est pas donné à tout le monde. C’était déjà une réussite. Nous avons représenté Madagascar et l’Afrique. Nous avons donné ce que nous avons de meilleur. Je pense que, vu le niveau des autres pays, nous avons réussi à bousculer quelques-uns d’entre eux. Nous avons mûri en expérience. Et l’expérience compte beaucoup. C’est pourquoi nous souhaiterions jouer plus de rencontres internationales pour préparer l’avenir et la suite. Le stage en Serbie nous a servi pour relever le niveau de chacun d’entre nous. Tous nos adversaires ont un niveau très relevé grace à des rencontres internationales comme la Serbie a fait en Chine avant la Coupe du monde. Et Madagascar doit suivre cette voie.