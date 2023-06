FORMATION – Des améliorations pour les journalistes et les entraineurs

Enrichissante. Vingt-sept journalistes de la télévision, de la radio et de la presse écrite de la capitale et de Mahajanga ont bénéficié de la formation animée par Romain Grimaud, journaliste et commentateur sportif indépendant de Canal +, du 30 mai au 2 juin. En marge de celle-ci, quarante-cinq entraîneurs de football ont eux aussi suivi une formation dirigée par Jean Luc Vasseur, titulaire de licence Pro A UEFA et Youth A UEFA. Les participants ont reçu hier, leurs certificats de participation au stade Barea à Mahamasina. «Nous avions pu constater les points à améliorer (…) Il faut prendre du temps pour bien préparer une retransmission en direct, faire des recherches sur la compétition et les équipes. Il faut savoir aussi bien gérer le ton car il est inutile de crier tout le temps comme certains ont l’habitude de faire. Et commenter à la télévision n’est pas du tout similaire à la radio», reconnait Nathan Mahaiavy de la Télévision Malagasy. «La technologie évolue, de même pour le journalisme. Il faut savoir surfer dans ce sens pour nous du métier, faire plus de recherches avant de faire une retransmission en direct», signale Andry Lalaina, journaliste de Dream’in TV. «C’était une occasion d’étoffer nos acquis. Il faut désormais éviter la routine, commenter avec un consultant qui maitrise mieux la discipline est nécessaire. Un journaliste étranger comme ce formateur a beaucoup plus d’expériences vu les nombreux événements majeurs internationaux qu’il a déjà couverts», exprime, pour sa part, Zozime Razafimahery de Radio nationale malgache. Du côté des entraîneurs, «j’ai pu faire une autoévaluation, me perfectionner et faire de l’autocritique», livre Rivo Andriamanjato, ancien entraîneur de l’Académie Ny Antsika et actuel coach de Zoara FC et école de football CFA du Vakinankaratra.