EXPOSITION – Évasions, une peinture alliant le réel et l’imaginaire

Environ 20 toiles faites avec de l’huile et de l’acrylique sont exposées à la Galerie Mozaik Antsahabe. Depuis le 24 mai, les portes ont été ouvertes au grand public. Jusqu’au 10 juin prochain, les magnifiques œuvres de Vero Raharijaona seront visibles à Antsahabe. À travers ses peintures, l’artiste montre son univers qui se tient davantage entre le réel et l’imaginaire. «Pour moi, l’exposition Évasions est un canal pour permettre au public d’aller vers d’autres horizons de rêves en ne se contentant pas de peindre la réalité mais bien une vision remplie de mes sentiments et des mes souvenirs. » évoque Vero Raharijaona, l’artiste peintre. Des œuvres issues d’un profond sentiment et d’émotions qui se trouvent à mi-chemin du figuratif et de l’abstrait. Parmi les œuvres de l’artiste peintre Vero Raharijaona, une toile montrant des catastrophes naturelles telles que le cyclone est visible dans la galerie. Voici quelques échantillons pour vous donner un avant-goût des toiles exposées là-bas : « Lumière », « Le rivage», « Prière », « De Morondava à Tana » ou « La mariée » et beaucoup d’autres. Intéressés ou amateurs, ne manquez pas ce rendez-vous de plonger dans un univers alliant imaginaire et réel. La préparation de l’exposition a duré huit mois selon l’artiste peintre Vero Raharijaona.