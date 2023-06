ÉLECTRIFICATION RURALE BOENY – Production de 500 KW d’énergie renouvelable

Dans le cadre de la promotion de l’Électrification Rurale en Énergies Renou­velables (PERER), l’expert en financement des énergies renouvelables au sein du partenariat Allemagne/GIZ, Schreiner Thilo est en pleine tractations avec les directions régionales dans Boeny. Ce, en vue de renforcer l’électrification rurale grâce aux énergies renouvelables. Pour cela, un atelier de mise en œuvre du projet d’électrification rurale par les énergies renouvelables sera organisé pour discuter du projet. Mercredi dernier, il a rencontré le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, à son bureau au bloc administratif à Ampisikina, pour discuter des tenants et aboutissants du projet. « L’appel à projets est en cours pour installer 500kw d’énergie renouvelable pour produire de l’électricité jusqu’à 50 ans dans le milieu rural, La moitié de la population rurale bénéficiera de l’électricité à un prix raisonnable. Le projet PERER contribuera au développement des zones rurales et à la lutte contre le changement climatique grâce aux énergies renouvelables», a expliqué Schreiner Thilo. « Ce projet sera un grand succès et contribuera à aider les dirigeants locaux. Nous sommes partants pour l’intérêt général du peuple. Les gens des zones rurales attendent déjà l’électricité. Mais cela doit être durable. La qualité du service devrait être meilleure. Des fournisseurs d’électricité dans les zones rurales ont fait preuve de négligence auparavant. Ils n’ont pas satisfait les clients. Nous allons renforcer l’appui de la région pour favoriser l’introduction de l’électricité dans les zones rurales. Le directeur du développement rural représentera la région dans cette coopération », a rassuré le gouverneur.