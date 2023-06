ASSAINISSEMENT – Vingt-sept bars en cours de fermeture à Mahajanga

Les tapages nocturnes et nuisances occasionnés par les animations musicales et bruyantes des débits de boissons et lieux de karaoké nuisent à la santé des habitants de la ville de Mahajanga. Les conséquences de ces bruits sont néfastes pour la santé, surtout à la veille des examens. Les élèves n’arrivent pas à réviser leurs leçons. Les habitants sont fatigués par le délestage dans la journée et ne peuvent pas du tout dormir la nuit pour se reposer. Suite aux nombreuses plaintes reçues, vingt-sept établissements sont dans la ligne de mire et menacés de fermeture. Ils sont répartis dans les vingt-six fokontany de Mahajanga. « Les mesures administratives restent en vigueur contre les tapages nocturnes. Le contrôle des licences et autorisation est obligatoire pour ces établissements. Les citoyens peuvent déposer des plaintes ou doléances et nous procédons aux enquêtes. Ensuite, les sanctions tombent dont la fermeture temporaire ou suspension définitive de l’autorisation. Vingt-sept bars et karaoké sont en cours de fermeture dans la ville de Mahajanga. Les descentes sur terrain se poursuivent », a déclaré le commandant de la police municipale, commissaire Marcel Tsiaraso, mercredi. Les endroits les plus touchés par ces tapages nocturnes et bruits se trouvent à Mahajanga be, Manga­rivotra, Manjarisoa ainsi qu’à l’ancienne piste à Amborovy et au bazar de Mahabibo jusqu’à Tsaramandroso. À Mahajanga be, les riverains ont adressé deux pétitions auprès des responsables de la sécurité de la commune. Des bars et karaoké gênent et perturbent leur sommeil. Sept jours sur sept, il n’y aucun répit pour eux.