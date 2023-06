AMBOSITRA VILLE – Une écolière succombe faute d’assistance

Une scène à fendre le coeur. Écrasée par un poids lourd, une écolière a trouvé la mort après avoir été abandonnée à elle-même. Le drame s’est produit avant-hier dans l’agglomération centrale d’Ambositra. Alors qu’elle empruntait l’étroite route qui dessert le quartier de Vinany Est, le camion de marque Mercedes, impliqué dans cette accident mortel, a dû débordé vers l’accotement. Une Peugeot 309, garée sur la voie, a obligé le conducteur à se ranger vers la gauche. C’est à ce moment que l’enfant a été happée et écrasée sous le châssis. Le drame s’est produit en pleine heure de pointe, aux alentours de midi. Affalée sur le bitume après l’accident, la victime devait être conduite à l’hôpital dans un sauve-qui-peut mais aucun des véhicules qui passait par là ne voulait l’y conduire. « Nous avons arrêté toutes les voitures légères qui passaient sur le lieux du sinistre mais aucun des chauffeur n’a voulu venir en aide à la malheureuse », déplore Bernadette Ranaivoson, commerçante dans un coin de la rue.

Tollé

Dans le désespoir, les personnes sur place, ne sachant plus à quel saint se vouer, ont demandé à un tireur de pousse-pousse de bien vouloir prêter main forte à la petite. Sensible à la détresse de l’enfant, celui-ci a fait tout son possible pour l’emmener au plus vite à l’hôpital mais il était déjà trop tard lorsque l’écolière avait été prise en main par les médecins. La fillette avait déjà rendu l’âme en chemin. Le décès de cette élève de l’école primaire a provoqué un tollé. Déplorant une non-assistance à personne en danger, des témoins oculaires de la scène ont lancé un appel à l’adresse des forces de défense et de sécurité afin que des mesures soient prises. La jeune défunte était âgée de dix ans.