AMBANJA. – CAMPAGNE VANILLE – Vers la libéralisation effective du prix

Le coup d’envoi de la campagne de récolte de la vanille verte dans le district d’Ambanja pour la période 2022 – 2023 a été donné vendredi dernier. Cette campagne concerne surtout les zones littorales. La commercialisation de ce produit phare de la région se fait actuellement dans la libéralisation. Il n’y a plus de fixation de prix, tout dépend entièrement de l’accord entre le collecteur et le paysan. De nombreux marchés sont ouverts depuis samedi dernier et plusieurs acheteurs, dont ceux venant d’autres régions, sont aussi venus dans ces endroits dédiés. L’odeur de cet or vert se fait sentir partout , même dans les coins des villages. Des habitations de paysans sont transformées en magasin de stockage pour assurer la sécurité de leurs produits. À noter qu’il existe soixante-douze marchés qui devraient être ouverts cette année. Jusqu’à présent, on a observé que le marché est stable même s’il y a quelques plaintes des planteurs en raison de la présence de quelques acheteurs malintentionnés qui profitent de cette libéralisation et sont capables de tricher et d’abuser. De fait, des grands colle­cteurs ou des sociétés comme LABS ont acheté à 82 500 ariary le kilo lors du marché tenu à Ambalahonko Doany Ankify. La même chose s’est produite à Ambolikapiky, Ambalavelona où la société Biolandes a acheté le kilo pour 45 000 ariary ajouté de 15 000 ariary de prime pour chaque kilo. Soit 60 000ariary au total. Les agriculteurs commencent à avoirde l’espoir malgré certaines rumeurs disant le contraire. Depuis mercredi dernier, le gouverneur Taciano Rakotomanga est venu assister à l’ouverture des marchés lors de sa tournée dans la ville d’Ambanja, notamment à Ambohimena-Ambanja et à Anjiabe –Nosy Komba pour le compte de Nosy Be.

Décision de tous

Apparemment, la transaction se passait bien, sans problème. Toute personne remplissant les critères peut y accéder . Jusqu’ici quatre sociétés sont déjà venues acheter des produits et d’autres sont attendues. C’est un avantage pour la commune, a déclaré le maire d’Ambohi­mena Issouf, car il est certain qu’il y aura des acheteurs pour tous les produits débarqués sur le marché. Ceci est confirmé par la présence des nombreuses personnes au marché. En outre, le nombre des personnes qui achètent la carte professionnelle ne cesse d’augmenter, car la possession de cette carte est une condition sine qua non pour ceux qui souhaitent acheter de la vanille sur le marché . L’occasion a permis au gouverneur de rappeler que la décision prise, qu’il s’agisse du prix ou de l’ouverture de la campagne de commercialisation, était une décision de toutes les parties prenantes, et non pas seulement celle du gouvernement. Selon les explications du directeur régional de l’industrialisation, du commerce et de la consommation, Romuald Tagnina, la récolte est bonne cette année et la qualité des produits , qui sont actuellement sur le marché, est satisfaisante . Dans tous les cas, il y a toujours un contrôle sur le marché et des mesures sont prises pour ceux qui ont l’habitude d’en faire trop.