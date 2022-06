Road to JO 2024 – Les Barea U23 débuteront contre les Mauriciens

Un mélange d’expatriés et locaux. L’équipe nationale U20-U23 est en regroupement depuis mardi jusqu’au 12 juin au complexe sportif de la Cnaps à Vontovorona. La délégation dirigée par les responsables de l’UFICAM initiateur du projet, composée de neuf joueurs expatriés de France, est arrivée mardi. Le staff technique dont le sélectionneur Boualem Mankour et son assistant Lalaina Nomenjanahary alias Bolida font partie de cette délégation. Les présélectionnés locaux sont en tout trente-quatre.

Les Barea jeunes joueront très prochainement deux matches qualificatifs à la Coupe d’Afrique des nations U23 prévue en novembre 2023. Celle-ci est organisée par la confédération africaine de football tous les quatre ans et est qualificative aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Madagascar débutera contre l’île Maurice en matches aller et retour sur le sol malgache le 8 et le 11 juin.

Une liste de trente-huit présélectionnés dont quatre gardiens de but, onze défenseurs, douze milieux et onze attaquants, a été publiée au début mai après les trois regroupements et matches amicaux en France, et le tournoi de sélection à Fianarantsoa à la fin avril pour les locaux.