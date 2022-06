Football – CAN 2023 : Les Barea au rachat face à Angola

La délégation malgache rentrera au pays ce jour. Madagascar enchainera contre l’Angola dimanche à Mahamasina.

Entrée ratée. Les Barea comptent bien sortir de la zone de turbulence et revenir dans la course après la lourde défaite de 0 à 3 contre les Black Stars ghanéens, favoris du groupe E comptant pour la première journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations ce mercredi soir à Cape Coast au Ghana. Outre le score, le Ghana a eu 69% de possession de balle, 23 tirs dont six cadrés contre cinq et deux cadrés pour Mada­gascar.

«Je félicite le Ghana et tiens également à féliciter mes joueurs … On a eu une bonne occasion en première période pour faire peut-être un hold-up… mais le résultat est évidemment logique… Je suis très fier de mes jeunes joueurs. On s’est battu contre une excellente équipe » a déclaré le sélectionneur Nicolas Dupuis lors de la conférence d’après match.

«C’est un résultat logique et dans le cas contraire où on a eu victoire, ce serait exceptionnel … Mes respects pour ces joueurs ghanéens qui sont des mondialistes mais on a essayé… » reconnait le coach français.

Le capitaine Ibrahim Amada résume de son côté la rencontre comme suit, «c’était une erreur de concertation, et c’était là qu’on s’est fait prendre. Les buts arrivaient très vite. Ce n’est pas toujours facile de perdre mais cela nous apprendra à se relever ».

Concernant la formation choisie, «on a mis la formation 3-5-2 au départ et à la 35e minute, on a décidé de se remettre en 4- 4-1-1 avec deux lignes de quatre, parce que tous nos défenseurs centraux ne sont pas là donc il faut s’adapter … ce qui nous a permis de tenir beaucoup mieux … », explique Dupuis.

Victoire obligatoire

Selon l’analyse des techni­ciens locaux, «ce n’était pas bien sûr un bon résultat, mais au moins la nouvelle génération vient d’apparaitre. On manquait bien sûr de préparation, on a subi durant le match. Et on attend ainsi les solutions et propositions du sélectionneur, quels joueurs aligner. Ces joueurs n’ont pas encore l’habitude de jouer ensemble à un tel niveau élevé … » argumente Titi Rasoanaivo, coach du CFFA, finaliste de l’Orange Pro League qui va affronter l’Ajesaia le 12 juin.

«Quand au prochain match contre l’Angola, on est condamné à arracher la victoire pour réajuster le classement dans le groupe. Il faut relever le défi car la victoire est toujours possible » soutient-il. La délégation malgache arrivera au pays en début de cet après- midi et n’aura plus qu’un jour et demi pour tout rectifier. Les Malgaches sont peut-être meilleurs que les Angolais sur le papier, 102e contre 126e au classement mondial mais les Palancas Negras ont déjà un large avantage de trois points après sa victoire d’entrée à domicile contre les Centrafricains. Prochain rendez-vous footballistique important donc le match comptant pour la deuxième journée de ce dimanche à 16h à Maha­masina.