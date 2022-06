Épidémie de coronavirus – Le masque reste obligatoire dans les transports en commun

Un changement sur les gestes barrières. Il a été décidé au conseil des ministres, mercredi, que le port de masque n’est plus obligatoire pour toutes les activités en plein air. Par contre, il est exigé, au même titre que les autres gestes barrières, dans les endroits clos, contenant plus de deux cents personnes, mais aussi, dans les moyens de transport en commun, à savoir, les bus, les avions, les taxi-brousses. « Actuellement, la transmission du virus est basse, ce qui permet d’alléger les mesures régissant le port de masque. », peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres. Il a été rappelé que les mesures mises en place découlent de l’allure de la courbe épidémiologique.

Ce rappel du port obligatoire du masque et des gestes barrières dans les moyens de transport en commun vient à point nommé. De nombreux passagers, et même les transporteurs, ne mettent plus de masque. Ils sont des dangers pour eux-mêmes et pour leurs proches. Les moyens de transport en commun sont des endroits dans lesquels on peut attraper facilement le virus.

Le virus de Covid-19 n’est pas encore éliminé. Le nombre de personnes testées positives a même augmenté, la semaine dernière. Suite à cela, le ministère de la Santé publique a enclenché des stratégies pour éviter la propagation du virus, notamment, le traçage de toutes personnes qui ont été en contact avec les cas positifs.

Le gouvernement invite tout un chacun à renforcer l’immunité, à travers la consommation du CVO ou la vaccination anti-Covid. Cette période hivernale est favorable à la transmission des maladies respiratoires, comme le coronavirus.