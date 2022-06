Election – SAFIDY veut le plafonnement des fonds de campagne

Apaisement et bonne gouvernance. Ce sont les objectifs affirmés par l’observatoire SAFIDY, un réseau d’Organisation de la société civile (OSC), œuvrant dans l’observation et l’éducation électorale. C’est dans ce sens qu’il avance des suggestions pour plus d’équité et probité, ainsi que pour améliorer l’atmosphère pré-électorale. En première ligne, il y a le plafonnement des fonds de campagne.

Dans le cadre de la présentation officielle de son plan stratégique pour la période 2022 à 2026, l’observatoire SAFIDY organise une série d’événements. La première s’est tenue sur l’esplanade du jardin d’Antaninarenina. Le but est d’approcher les citoyens, de les sensibiliser sur leur responsabilité électorale. C’est en cette occasion que le réseau d’OSC œuvrant dans l’éducation électorale a affirmé, publiquement, ses suggestions pour l’amélioration du processus électoral.

Il a été affirmé que l’observatoire SAFIDY soutient l’initiative visant à plafonner les fonds de campagne. Comme l’explique Désiré Stella Razafimahefa, porte parole de l’entité de la société civile, l’idée est d’avoir une transparence et traçabilité des fonds de campagne des candidats aux mandats électifs. Le député Brunelle Razafintsiandraofa, vice-président de l’Assemblée nationale, a déjà fait part de son intention de présenter une proposition de loi dans ce sens. Jusqu’ici, il n’est pas encore passé à l’acte, toutefois.