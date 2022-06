Education – L’association Fitia appuie les candidats à l’examen

Des candidats plus intelligents aux épreuves de l’examen du CEPE. L’association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, la Première dame, a offert des compléments alimentaires, à savoir du koba aina et du ferozinc, à huit mille trois cent treize candidats à l’examen du CEPE, dans la circonscription scolaire d’Antananarivo-ville. «Ces compléments alimentaires fourniront aux candidats au CEPE plus de tonus, de mémoire et de motivation, pour affronter les épreuves.», déclare Mirana Randrianasolo, de l’association Fitia, dans le cadre du lancement de la distribution de koba aina et de ferozinc, à l’école primaire public d’Antanimena II, hier.

La directrice d’école, Elise Rasoamantoanina, espère avoir de bons résultats scolaires, grâce à cet appui alimentaire des cent dix élèves de cet établissement scolaire. « Nos résultats scolaires se sont améliorés depuis que l’association Fitia offre ces compléments alimentaires à nos élèves. », soutientelle. Beaucoup d’élèves des bas quartiers souffrent de sous-nutrition.

Mais cela n’empêche pas les élèves de réussir, grâce à l’appui de l’association de Mialy Rajoelina. Le taux de réussite de cet établissement scolaire à l’examen du CEPE, session 2021, était de 85%.