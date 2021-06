Vaccin – Des nouveaux centres de vaccination à ouvrir

Dans la capitale et dans les autres districts de la région Analamanga, les centres de vaccinations ont été multipliés afin d’encourager ceux qui ont plus de 18 ans à se faire vacciner.

Des centres de vaccinations sont mis en place pour accueillir ceux qui voudront se faire vacciner jusqu’au 18 juin. Dans la commune urbaine d’Antananarivo, un autre centre de vaccination vient d’être créé au cercle des Cheminots, au stade Malacam, depuis mardi. Toute personnes de plus de 18 ans peut bénéficier du vaccin dans ce centre. Mis à part le vaccinnodrome du Centre Hospitalier Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), ce centre vient s’ajouter aux autres nouveaux centres dispatchés dans tous les autres districts.

« Nous enregistrons plusieurs demandes par rapport aux besoins de vaccination, notamment dans la capitale. Deux centres verront le jour. Il y a celui d’Ankatso et un autre plus à l’ouest, à Analamahitsy. Les responsables sont en train de se pencher sur l’emplacement du centre de vaccination. Pour Ankatso, les étudiants, le personnel administratif et technique (PAT), mais également la population environnante de plus de 18 ans, sont invités à se faire vacciner. L’ouverture du centre est prévue ce jour », explique le docteur Rivomalala Rakotonavalona, directeur du Programme élargi de vaccination (DPEV). Pour l’instant dans la région Analamanga, près de trente quatre centres de vaccination sont disponibles dans les huit districts. À Antananarivo Renivohitra, près de sept centres de vaccination ont été mis en place, dont particulièrement les hôpitaux publics et les autres centres comme l’Amadia (Association malgache contre le diabète) à Faravohitra ou encore le Centre de santé scolaire (CSS) à Tsaralalana.

Sinopharm attendu

Actuellement, près de quarante-quatre mille personnes ont bénéficié de la première injection du vaccin dans la Grande île. Une réticence a été constatée par rapport à l’injection de la première dose du vaccin. Des centres ont été mis en place pour encourager les personnes de plus de 18 ans à bénéficier de ce vaccin. L’organisation et la mise en place des nouveaux centres se font peu à peu, notamment dans la capitale. « Nous essayons, avec les équipes mobiles, de sensibiliser la population», enchaîne le responsable.

En ce qui concerne le rappel de vaccination, la deuxième injection se fera sous peu. « La deuxième dose du vaccin Covishield devrait arriver huit à douze semaines », rappelle le responsable. Le prochain vaccin serait le chinois Sinopharm. Des procédures doivent être respectées avant que le vaccin soit adopté dans le pays. Il faut que le conseil scientifique ou l’Académie nationale de médecine de Madagascar (ANANEM) se prononce à ce sujet également.